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morena.kz Сегодня, 15:00
144
Сегодня, 15:00
144
Фото: morena.kz

Федерация альпинизма Алматы опровергла информацию о переименовании пика Нурсултан

Путаница произошла, когда в одном из релизов на сайте федерации альнипизма Алматы её назвали по-старому - "Алматинский", передаёт Baigenews.kz

Федерация подчеркнула, что не в праве менять названия объектов.

"В компетенцию Федерации не входит изменение названий географических объектов, однако из-за технической ошибки на сайте Федерации, не проверив данные, СМИ распространили информацию о переименовании вершины, как о состоявшемся факте, чем ввели всех в заблуждение. В настоящее время, согласно официального реестра географических объектов, данная вершина носит название "пик Нурсултан", - сообщили в федерации. 

Во времена СССР эту вершину называли "пик Комсомола".

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Сегодня, 15:00
144
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