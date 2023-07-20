Федерация альпинизма Алматы опровергла информацию о переименовании пика Нурсултан

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Путаница произошла, когда в одном из релизов на сайте федерации альнипизма Алматы её назвали по-старому - "Алматинский", передаёт Baigenews.kz.

Федерация подчеркнула, что не в праве менять названия объектов.

"В компетенцию Федерации не входит изменение названий географических объектов, однако из-за технической ошибки на сайте Федерации, не проверив данные, СМИ распространили информацию о переименовании вершины, как о состоявшемся факте, чем ввели всех в заблуждение. В настоящее время, согласно официального реестра географических объектов, данная вершина носит название "пик Нурсултан", - сообщили в федерации.

Во времена СССР эту вершину называли "пик Комсомола".