- Fashion-сегмент - лидер казахстанского онлайн-рынка 13:11 33
- Почему тенге укрепился к доллару в феврале, объяснили в Нацбанке 13:09 47
- Казахстанский школьник создал робота-спасателя 12:46 103
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 12:17 315
- Контрабанду табачных изделий пресекли на таможне в Жамбылской области 12:01 225
- Казахстан вошёл в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб 11:48 229
- Награда герою: вернувшемуся из Турции казахстанскому спасателю вручили медаль 11:44 333
- Казахстанцы стали пить больше нелегального алкоголя 11:39 265
- Дмитрий Макеев стал заместителем главы "КазМунайГаза" 11:16 399
- Девушку с инвалидностью выселили из госжилья в Таразе 11:14 462
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 10:57 396
- Герои среди нас ежедневно совершают благие дела - Дархан Кыдырали 10:47 351
- Энтони Блинкен опубликовал твит на казахском языке 10:46 323
- Сколько в Казахстане бизнесменов с миллионными доходами 10:34 447
- "Всю кровь выпью": аким Павлодарской области дал напутствие подчинённым в борьбе с гнусом 09:59 408
- Все дороги из Астаны закрыли для движения из-за ухудшения погоды 09:41 385
- "Вашингтон "решительно поддерживает" и политические реформы Токаева" — эксперт о приезде Блинкена в Казахстан 09:30 405
- Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за тёплый приём 09:09 400
- Жансая Абдумалик рассказала, когда завершит профессиональную карьеру 08:59 408
- В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали 08:40 384
- В нефтегазовой отрасли Казахстана сократят около 800 избыточных требований 08:32 367
- Президент поздравил казахстанцев с Днём благодарности 08:17 397
- Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау 07:59 470
- Астана вошла в топ-21 интеллектуальных городов мира 07:04 472
- Данияр Елеусинов разоблачил конфликт Серика Сапиева с борцом 06:21 1460
- В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза 05:52 492
- В Павлодарской области девочка ушла из дома после замечания от родителей 04:19 664
- Казахстанская студентка будет создавать сумки в форме юрты с Louis Vuitton 03:45 617
- Алихан Смаилов назвал причины высокой смертности от онкологии в Казахстане 02:08 616
- Родственники обвиняют врачей в смерти 24-летней девушки в Уральске 01:47 1059
- Из-за аварии на водохранилице астанчане остались без воды 00:03 632
- В Атырау может закрыться единственный завод по производству медицинских шприцев 28.02.2023 829
- Республиканский форум "Ауыл аманаты - Бабалар аманаты" прошел в Актюбинской области 28.02.2023 718
- Хиджама-центр в Атырау закроют после скандального видео с младенцем 28.02.2023 564
- "У застройщиков низкая экологическая культура" - эксперт о вырубке деревьев в Астане 28.02.2023 587
- 50 косуль истребили браконьеры в Петропавловске 28.02.2023 595
- Каким видят будущее Казахстана кандидаты в депутаты мажилиса 28.02.2023 695
- Цены на лекарства в Казахстане отпустят в свободное плавание 28.02.2023 990
- Казахстан продолжит придерживаться многовекторной внешней политики - Тлеуберди 28.02.2023 570
- Блинкен высказался о санкциях и последствиях событий в Украине для стран Центральной Азии 28.02.2023 825
- США поддерживает инициированные Токаевым политические и экономические реформы 28.02.2023 661
- Сервисы быстрого получения сертификатов на товары заблокировали в Казахстане 28.02.2023 668
- Страусиное мясо, моторные лодки и необычные ковры - какими проектами удивляют кызылординские бизнесмены 28.02.2023 664
- Почти 40% казахстанцев живут в сёлах 28.02.2023 722
- Крупная авария произошла на ТЭЦ в Риддере 28.02.2023 590
- Пассажирок рейса "Астана-Шымкент" наказали за оскорбления и побои 28.02.2023 875
- Токаев принял в Акорде главу "КазМунайГаза" 28.02.2023 576
- В Минцифры ответили на информацию о гибели детей в пожаре из-за отсутствия связи 28.02.2023 904
- "Чувствую себя шваброй" - Жания Джуринская 28.02.2023 1166
- Челлендж ко Дню благодарности запустили в соцсетях 28.02.2023 948
- Дату проведения Астанинского международного форума анонсировали в МИДе 28.02.2023 628
- Пенсионерку обязали вернуть Казахстану почти 12 миллионов тенге 28.02.2023 1531
- Январские события: прокурор запросил 9 лет лишения свободы для генерала Кудебаева 28.02.2023 833
- За годы независимости в Казахстане стало на 1,4 тысячи меньше школ 28.02.2023 955
- "Спасатели из Казахстана переживали горе вместе с нами" — советник посла Турции 28.02.2023 607
- Цель финансового мониторинга состояния должников объяснили в Минфине 28.02.2023 859
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области 28.02.2023 719
- В небо над Санкт-Петербургом подняли истребители из-за неизвестного объекта в воздухе 28.02.2023 886
- Пассажиропоток аэропорта Алматы достигнет 8 миллионов человек в 2023 году 28.02.2023 626
- Трое студентов отравились угарным газом в здании вуза в Костанае 28.02.2023 792
- Уголовную ответственность для коллекторов предлагают ввести в Казахстане 28.02.2023 626
- В Темиртау мужчина гулял с обрезом в рюкзаке 28.02.2023 647
- Из посудомойщика в рок-звёзды: Как костанаец покоряет сцены Нью-Йорка 28.02.2023 723
- Конституционный суд презентовал свою деятельность дипломатическому сообществу 28.02.2023 816
- На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд 28.02.2023 854
- Финансирование канцелярии первого президента сократят в Казахстане 28.02.2023 1167
- Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан 28.02.2023 625
- В Казахстане хотят продлить запрет на вывоз угля ещё на полгода 28.02.2023 620
- Права и обязанности наблюдателей за выборами разъяснили юристы 28.02.2023 657
- Предвыборная агитация: выявили 12 случаев нарушения правил 28.02.2023 640
- Токаев поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности Казахстана 28.02.2023 1438
- За сбыт наркотиков предусмотрено пожизненное лишение свободы - Генпрокуратура 28.02.2023 790
- Как искали погибших при крушении вертолёта МИ-8, рассказал глава МЧС 28.02.2023 687
- Полиция расследует гибель "чёрного" старателя на шахте в Бестобе 28.02.2023 1140
- На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении 28.02.2023 733
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 28.02.2023 783
- Заболеваемость раком выросла в Казахстане на 25% — Минздрав 28.02.2023 622
- "Будем держать ход расследования на особом внимании" - Кыдырали о нападении на журналистов 28.02.2023 1026
- Блинкен встретился с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди 28.02.2023 683
- Волонтёрское движение по поиску пропавших появилось в Актау 28.02.2023 712
Fashion-сегмент - лидер казахстанского онлайн-рынка
Электронная торговля в Казахстане продолжает расти. По прогнозам, через два года рынок онлайн-продаж займёт 15 процентов розничной торговли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
По предварительным данным международной компании по исследованию рынков Euromonitor International, объёмы электронной торговли в Казахстане по итогам прошлого года выросли на 20,2 процента, до 1,3 триллиона тенге (без учёта торговли услугами через интернет). Это на 220,1 миллиарда тенге больше, чем годом ранее.
При рассмотрении крупных товарных групп заметно, что ни одна из категорий не показала минусовой динамики. Казахстанцы покупают в интернете всё больше и больше. Весомую долю в общей сумме онлайн-продаж (32,4 процента) в прошлом году занял фэшн-сегмент. На покупку в интернете одежды, обуви и различных аксессуаров за прошлый год казахстанцы потратили 423,9 миллиарда тенге (плюс 17 процентов). На втором месте по объёмам закупок — бытовая техника и электроника, удельный вес этой категории составил 27,1 процента. Высокотехнологичных товаров продано на 355 млрд тг, с ростом на 11,6 процента.
Хорошую динамику онлайн-продаж продемонстрировал и сегмент продовольствия. Объём электронного фудмаркета вырос почти на треть: с 35,4 до 45,5 миллиарда тенге. Напитки и сигареты также стали покупать через интернет в значительно в больших объёмах: 69,9 миллиарда тенге, плюс 23,3 процента за год.
Общий объём электронной торговли в 1,3 триллиона тенге от Euromonitor International нельзя назвать окончательным — организация в своей статистике не берёт во внимание стоимостный объём услуг, оказанных через интернет.
Что касается данных Бюро национальной статистики АСПиР РК, здесь уточнённые показатели за 2022 год будут сформированы только в мае. С учётом динамики продаж можно предположить, что итоговая сумма за период превысит 1,5 триллиона тенге, ведь в 2021 году суммированный объём электронной торговли по всем сегментам, по данным БНС, уже был к этому близок: 1,43 триллиона тенге.
Впрочем, даже по оперативным данным понятно, что динамика онлайн-продаж в 2022 году была приблизительно такой же, как и в 2021-м: 20,2 процента (Euromonitor) и 18,1 процента (БНС) соответственно. На фоне взрывного роста 2020 года, когда объёмы электронной торговли взлетели сразу практически вдвое (на 97,5 процента), эти показатели могут показаться относительно невысокими.
Однако на самом деле такого поступательного роста достаточно для активной консолидации этого рынка. Ещё пять лет назад доля онлайн-торговли составляла всего 2,9 процента от общих продаж, а в 2021 году она была уже в пределах 9,9 процента. По прогнозным данным Министерства торговли и интеграции РК (МТИ), в прошлом году удельный вес электронных продаж в рознице достиг 12 процентов. Специалисты ведомства предполагают, что через три года электронная торговля в сегменте "откусит" уже 15 процентов от общего пирога (заметим, речь идёт только про ритейл).
По оценкам экспертов консалтинговой компании PwC, 83 процента розничной электронной торговли в Казахстане занимают маркетплейсы (данные за первое полугодие 2022 года).
Аналитики Euromonitor International назвали крупнейшей торговой площадкой по объёмам продаж в сегменте Retail E-Commerce в РК в 2022 году маркетплейс Kaspi.kz. В публичном отчёте компании за январь–сентябрь 2022 года говорится, что чистая прибыль этой онлайн-платформы за период выросла на 36 процентов и составила 422 миллиарда тенге. Количество активных потребителей Kaspi.kz в сравнении с 2021 годом увеличилось в восемь раз.
Второе место рэнкинга занял китайский магнат электронной торговли Alibaba Group. "Ягодная империя" российской бизнесвумен Татьяны Бакальчук оказалась на третьей строчке списка. По данным МТИ РК, за девять месяцев 2022 года объём продаж Wildberries в Казахстане превысил 92,4 миллиарда тенге, что составило 11,4 процента от всей розничной электронной торговли в РК. Судя по намерениям учредительницы компании, Wildberries будет наращивать свою долю на рынке. Об этом Татьяна Бакальчук сообщила во время встречи с министром торговли РК Сериком Жумангариным в начале февраля. Бизнес-леди сказала, что компания намерена строить логистические центры не только в Алматы и Астане, но и в регионах.
В мировом масштабе, по оценкам экспертов Euromonitor International, электронная торговля в 2023 году достигнет 10 триллионов долларов США. Сегмент на глобальном рынке будет развиваться и трансформироваться. Появятся новые тренды, потребительское поведение на онлайн-площадках будет зависеть от экономического роста.
Чтобы понять, какие тренды будут актуальны для цифровой торговли в этом году, специалисты Euromonitor International провели исследование. По его итогам выделено пять основных линий развития. Одна из самых важных тенденций: онлайн-шопинг будет рассматриваться покупателем как возможность приобрести товары дешевле. В условиях роста потребительских затрат люди будут искать пути для сокращения расходов. Покупатели будут согласны делиться своими персональными данными ради вступления в программы лояльности. Также будут набирать популярность различные приложения и программы, позволяющие человеку виртуально примерить на себя одежду или аксессуары.
-
Trend news
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 12:17 284
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 10:57 382
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 1660
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1316
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1000
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 3114
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2095
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1128
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1392
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11318
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1520
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 9878
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 13898
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1430
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2644
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1060
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6727
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15940
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23974
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2651
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1531
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3438
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1794
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1994
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41422
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1516
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2982
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5133
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10696
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2155
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26929
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3095
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3634
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1666
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4560
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38349
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2912
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1930
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2900
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3144
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19450
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3175
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8074
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37537
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2582
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2788
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14013
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8333
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4037
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2761
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120103
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3792
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3526
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4491
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2606
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7839
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9624
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6670
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3161
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13439
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58342
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3308
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3287
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5291
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2700
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3647
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3501
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16831
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6522
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32004
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3641
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4240
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4180
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 73044
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 23032
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24962
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4654
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 7060
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9566
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4241
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1575
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1194
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1534
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1494
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1673
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1599
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1584
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1936
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1693
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1830
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1975
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2633
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2359
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2081
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1999
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1947
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2166
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1998
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2773
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2554
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2768
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2363
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2550
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2742
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2793
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3178
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2949
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2862
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3006
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3293
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3032
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2923
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2900
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2853
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3031
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3163
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3077
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3124
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3207
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3022
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4799
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3243
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3262
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3138
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3021
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3148
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3257
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3384
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2994
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3246
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3143
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3292
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3386
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3714
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3376
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3604
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3205
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3810
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3708
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4960
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3892
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3765
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4878
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3870
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4433
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4071
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4322
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4626
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4548
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4489
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4398
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4135
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4423
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4464
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4477
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4471
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4772
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4669
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4894
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 5075