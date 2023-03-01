Fashion-сегмент - лидер казахстанского онлайн-рынка

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Электронная торговля в Казахстане продолжает расти. По прогнозам, через два года рынок онлайн-продаж займёт 15 процентов розничной торговли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

По предварительным данным международной компании по исследованию рынков Euromonitor International, объёмы электронной торговли в Казахстане по итогам прошлого года выросли на 20,2 процента, до 1,3 триллиона тенге (без учёта торговли услугами через интернет). Это на 220,1 миллиарда тенге больше, чем годом ранее.

При рассмотрении крупных товарных групп заметно, что ни одна из категорий не показала минусовой динамики. Казахстанцы покупают в интернете всё больше и больше. Весомую долю в общей сумме онлайн-продаж (32,4 процента) в прошлом году занял фэшн-сегмент. На покупку в интернете одежды, обуви и различных аксессуаров за прошлый год казахстанцы потратили 423,9 миллиарда тенге (плюс 17 процентов). На втором месте по объёмам закупок — бытовая техника и электроника, удельный вес этой категории составил 27,1 процента. Высокотехнологичных товаров продано на 355 млрд тг, с ростом на 11,6 процента.

Хорошую динамику онлайн-продаж продемонстрировал и сегмент продовольствия. Объём электронного фудмаркета вырос почти на треть: с 35,4 до 45,5 миллиарда тенге. Напитки и сигареты также стали покупать через интернет в значительно в больших объёмах: 69,9 миллиарда тенге, плюс 23,3 процента за год.

Общий объём электронной торговли в 1,3 триллиона тенге от Euromonitor International нельзя назвать окончательным — организация в своей статистике не берёт во внимание стоимостный объём услуг, оказанных через интернет.

Что касается данных Бюро национальной статистики АСПиР РК, здесь уточнённые показатели за 2022 год будут сформированы только в мае. С учётом динамики продаж можно предположить, что итоговая сумма за период превысит 1,5 триллиона тенге, ведь в 2021 году суммированный объём электронной торговли по всем сегментам, по данным БНС, уже был к этому близок: 1,43 триллиона тенге.

Впрочем, даже по оперативным данным понятно, что динамика онлайн-продаж в 2022 году была приблизительно такой же, как и в 2021-м: 20,2 процента (Euromonitor) и 18,1 процента (БНС) соответственно. На фоне взрывного роста 2020 года, когда объёмы электронной торговли взлетели сразу практически вдвое (на 97,5 процента), эти показатели могут показаться относительно невысокими.

Однако на самом деле такого поступательного роста достаточно для активной консолидации этого рынка. Ещё пять лет назад доля онлайн-торговли составляла всего 2,9 процента от общих продаж, а в 2021 году она была уже в пределах 9,9 процента. По прогнозным данным Министерства торговли и интеграции РК (МТИ), в прошлом году удельный вес электронных продаж в рознице достиг 12 процентов. Специалисты ведомства предполагают, что через три года электронная торговля в сегменте "откусит" уже 15 процентов от общего пирога (заметим, речь идёт только про ритейл).

По оценкам экспертов консалтинговой компании PwC, 83 процента розничной электронной торговли в Казахстане занимают маркетплейсы (данные за первое полугодие 2022 года).

Аналитики Euromonitor International назвали крупнейшей торговой площадкой по объёмам продаж в сегменте Retail E-Commerce в РК в 2022 году маркетплейс Kaspi.kz. В публичном отчёте компании за январь–сентябрь 2022 года говорится, что чистая прибыль этой онлайн-платформы за период выросла на 36 процентов и составила 422 миллиарда тенге. Количество активных потребителей Kaspi.kz в сравнении с 2021 годом увеличилось в восемь раз.

Второе место рэнкинга занял китайский магнат электронной торговли Alibaba Group. "Ягодная империя" российской бизнесвумен Татьяны Бакальчук оказалась на третьей строчке списка. По данным МТИ РК, за девять месяцев 2022 года объём продаж Wildberries в Казахстане превысил 92,4 миллиарда тенге, что составило 11,4 процента от всей розничной электронной торговли в РК. Судя по намерениям учредительницы компании, Wildberries будет наращивать свою долю на рынке. Об этом Татьяна Бакальчук сообщила во время встречи с министром торговли РК Сериком Жумангариным в начале февраля. Бизнес-леди сказала, что компания намерена строить логистические центры не только в Алматы и Астане, но и в регионах.

В мировом масштабе, по оценкам экспертов Euromonitor International, электронная торговля в 2023 году достигнет 10 триллионов долларов США. Сегмент на глобальном рынке будет развиваться и трансформироваться. Появятся новые тренды, потребительское поведение на онлайн-площадках будет зависеть от экономического роста.

Чтобы понять, какие тренды будут актуальны для цифровой торговли в этом году, специалисты Euromonitor International провели исследование. По его итогам выделено пять основных линий развития. Одна из самых важных тенденций: онлайн-шопинг будет рассматриваться покупателем как возможность приобрести товары дешевле. В условиях роста потребительских затрат люди будут искать пути для сокращения расходов. Покупатели будут согласны делиться своими персональными данными ради вступления в программы лояльности. Также будут набирать популярность различные приложения и программы, позволяющие человеку виртуально примерить на себя одежду или аксессуары.