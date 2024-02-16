Фальшивые доллары сбывали в Казахстане члены транснациональной ОПГ

ГКНБ Кыргызстана пресёк деятельность транснациональной организованной преступной группировки, участники которой сбывали в Казахстане и Кыргызской республике крупную сумму фальшивых 100-долларовых банкнот, передаёт BaigeNews.kz.

Члены группировки "отмывали" поддельные деньги, пополняя ими банковские карты через терминалы ОАО "Оптима Банк", а также сбывали через пункты обменных бюро города Бишкек.

"В рамках уголовного дела выявлено и изъято из незаконного оборота более 45 тысяч долларов США в виде поддельных 100-долларовых банкнот. В результате принятых мер задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР граждане Кыргызской Республики — "З.Р.М.", "Г.Ш.Д.", "З.С.Т.", "Б.Р.И." и граждане сопредельного государства — "Б.С.К." и "К.Б.Б.", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ГКНБ КР.

Ранее по аналогичному факту с поличным задержали гражданина Кыргызстана, который намеревался реализовать 50 тысяч фальшивых долларов США за 20 тысяч долларов. Сейчас он находится в СИЗО ГКНБ Кыргызстана.

Сотрудники ведомства продолжают следственно-оперативные мероприятия для выявления людей, причастных к преступной группировке.