Факты незаконного вывоза нефтепродуктов выявили в Туркестанской области

Таможенными постами Департамента государственных доходов по Туркестанской области были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 миллиона тенге и конфисковано 2 341 литра бензина, 25 335 дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина страны.

"В соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан" от 20 января 2023 года № 21, Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 49, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 31 и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 40/қе-қа, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в сообщении.