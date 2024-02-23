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Ежегодно казахстанцы принимают в семью более 1000 сирот

Сегодня, 02:53
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baigenews.kz/Артем Чурсинов Сегодня, 02:53
Сегодня, 02:53
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Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов

80% детей-сирот в Казахстане уже находятся под заботой казахстанских семей. Ежегодно граждане страны принимают в свои семьи более 1000 сирот, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

"Мы продолжаем деинституционализацию детских домов, и за 3 года их количество уменьшилось на 21 организацию. По поручению Главы государства ведется работа по выработке новых подходов устройства детей в семьи и сокращению количества воспитанников интернатных организаций", - сообщила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

В прошлом году более 700 детей-сирот получили жилье, что стало еще одним важным шагом в обеспечении их базовых прав и условий для полноценного развития.

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