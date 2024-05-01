Эвакуированные из-за паводков заключённые вернутся в ЗКО после 10 мая

Заключённые, которых на время паводка перевезли в Актюбинскую область, вернутся после 10 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Об этом на брифинге в оперативном штабе сообщил первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин.

Ранее в связи с ухудшением паводковой ситуации караулы Нацгвардии перевезли осужденных Уральска в другие учреждения страны.

Из-за угрозы подтопления учреждения уголовно-исполнительной системы №27 железнодорожными караулами перевезли 700 заключённых. Для осуществления всех необходимых процедур понадобилось более 400 военнослужащих.