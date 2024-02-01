Эвакуацию из Satbayev University прокомментировали в вузе

В Satbayev University сообщили, что произошел порыв отопительной сети, где производились ремонтные работы, передаёт BaigeNews.kz.

"В одном из служебных помещений, где проходил ремонт, произошло тление ветоши с задымлением. Сработала сигнализация. Люди с этажа на всякий случай были эвакуированы. Пострадавших нет", - сообщили пресс-служба вуза.

Ранее в социальных сетях распространились видео, на которых видно, что из здания университета эвакуируют людей.