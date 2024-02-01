  • 1 Февраля, 14:37
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Эвакуацию из Satbayev University прокомментировали в вузе

Сегодня, 13:55
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satbayev.university Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55
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Фото: satbayev.university

В Satbayev University сообщили, что произошел порыв отопительной сети, где производились ремонтные работы, передаёт BaigeNews.kz.

"В одном из служебных помещений, где проходил ремонт, произошло тление ветоши с задымлением. Сработала сигнализация. Люди с этажа на всякий случай были эвакуированы. Пострадавших нет", - сообщили пресс-служба вуза.

Ранее в социальных сетях распространились видео, на которых видно, что из здания университета эвакуируют людей.

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