Эвакуацию из Satbayev University прокомментировали в вузе
Сегодня, 13:55
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Сегодня, 13:55Сегодня, 13:55
151Фото: satbayev.university
В Satbayev University сообщили, что произошел порыв отопительной сети, где производились ремонтные работы, передаёт BaigeNews.kz.
"В одном из служебных помещений, где проходил ремонт, произошло тление ветоши с задымлением. Сработала сигнализация. Люди с этажа на всякий случай были эвакуированы. Пострадавших нет", - сообщили пресс-служба вуза.
Ранее в социальных сетях распространились видео, на которых видно, что из здания университета эвакуируют людей.
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