Эвакуация из Судана: в посольстве Казахстана открыли горячую линию

Фото: пресс-служба МИД РК

В МИД Казахстана прокомментировали ситуацию с эвакуацией граждан из Судана, передаёт BaigeNews.kz.

"Ситуация в Судане продолжает оставаться напряжённой. 15 апреля началась вооруженная борьба между войсками Национальной обороны и Силами быстрого реагирования. В Хартуме и других регионах страны продолжаются боевые действия. Объявленное сторонами конфликта трёхдневное гуманитарное перемирие периодически нарушается. С начала боевых действий в Судане Посольство РК в Эфиопии приступило к проработке вопроса по эвакуации казахстанских граждан из зоны боевых действий", - сообщили в МИД.

Проведены встречи с представителями ряда посольств и международных организаций, аккредитованных в Эфиопии, а также направлены официальные обращения с целью оказания ими содействия в эвакуации граждан РК из Судана.

Из зоны конфликта уже эвакуировали ряд граждан Казахстана. Продолжается работа по вывозу казахстанцев всеми возможными путями, в том числе через территорию Эфиопии и Королевства Саудовской Аравии.

Посольство РК в Эфиопии поддерживает тесную связь с загранучреждениями РК в Египте и Саудовской Аравии для скоординированного и безопасного вывоза наших граждан из Судана.

"Для определения точного количества граждан РК и оказания им содействия в эвакуации из Судана при Посольстве открыта горячая линия: +251 945 051 624 (WhatsApp), kazembethiopia@gmail.com, kazembethiopia@mfa.kz", - сообщили в МИД.

Посольство выражает признательность МИД Эфиопии, представительству ООН в Судане и в Эфиопии, а также посольствам Турции, России и Японии за активное содействие в эвакуации граждан Казахстана.