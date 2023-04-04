Это вынужденная мера - Смаилов о повышении цен на бензин и дизельное топливо

По итогам заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов выступил с заявлением для СМИ и разъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ, передаёт BaigeNews.kz.

"Это непростое решение, но вынужденное. Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой топлива", - подчеркнул он.

Алихан Смаилов отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения - 370 литров в год. Для примера: в России - 225 литров, Кыргызстане - 98 литров, Узбекистане -44 литра. Вместе с тем уровень потребления в нашей стране продолжает расти возрастающими темпами.

"Это связано с ростом объемов вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и в виде "серого" экспорта. При том, что реальное потребление в основных отраслях экономики республики практически не изменилось", - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, государство принимает все меры для увеличения производства ГСМ. Так, в прошлом году был произведен рекордный объем дизельного топлива - 5,2 миллиона тонн. В целом за последние пять лет производство бензина выросло на 70 процентов, дизтоплива - на 33 процента.

"Наши НПЗ работают на пределе своих мощностей. Однако мы постоянно сталкиваемся с рисками нехватки ГСМ. Основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане. К примеру, в России дизель стоит дороже на 45 процентов, в Кыргызстане - на 64 процента, в Узбекистане - в 2 раза. В итоге дешевое топливо различными путями перетекает в соседние страны", - отметил он.

Алихан Смаилов сообщил, что в марте потребление ГСМ выросло на 15 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этой связи в текущем году республика, если не сократить диспаритет цен, может столкнуться с нехваткой в объеме до 850 тысяч тонн.

"Получается, что наше дешевое топливо работает на экономики соседних стран в ущерб собственным национальным интересам. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ необходимо снизить ценовую разницу. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. Иного пути у нас нет", - сказал премьер-министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены удешевленным дизтопливом по цене 204 тенге за литр, для них цена не изменится.