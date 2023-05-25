Это стоит знать: Как в Казахстане вернуть товар в магазин

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Каждый хоть раз в жизни попадал в такую ситуацию, когда скупал вещи не раздумывая, а потом уже разбирался - нужны они или нет. И ведь чаще всего мы и не пытаемся вернуть в магазин то, что могло нам не подойти или разонравилось. Мы пытаемся себя убедить, что это сложно, не быстро и успокаиваемся, что вещь нам когда-то да пригодится. Как вернуть вещь в магазин, если она сломалась, оказалась с браком, не по размеру или просто разонравилась, на BaigeNews.kz рассказывает редакция проекта "Это стоит знать".

В случае, когда товар просто не нравится или не подходит, и вы им не пользовались, особых проблем обычно не возникает, если фабричные ярлыки не срезаны, чеки не выброшены и уведомления о списанных за покупку денег в телефоне не стёрты. Продавец примет товар и вернет деньги на карту или наличкой.

Чтобы вернуть товар в магазин, нужно выполнить несколько пунктов:

проверить, подлежит ли товар обмену и возврату;

доказать факт покупки в конкретном магазине (лучше всего чеком);

написать заявление на обмен или возврат;

при получении отказа - написать претензию в двух экземплярах: один завизированный продавцом остаётся у покупателя.

Если продавец отказывается принимать претензию нарочно, нужно отправить её почтой и лучше заказным письмом с уведомлением. Так вы докажете, что уложились в положенные законом сроки. При этом день отправки письма – это день подачи уведомления. Стоит хранить эти документы, пока не получите деньги. Обычно деньги поступают в течение 2-3 дней, но из-за бухгалтерских проволочек, перечислений между разными банками возврат может затянуться.

В законе указан срок, когда купленный товар просто обязаны принять обратно потому, что она по каким-то причинам не подошла. Это 14 дней. Учитываются и выходные, и праздники. Срок действует также для товаров, у которых нет недостатков.

Поэтому с обменом и возвратом лучше не тянуть. Если с момента покупки прошло больше 15 дней, вернуть покупку можно будет только из-за существенного недостатка.

Кстати, вы не обязаны объяснять, почему вдруг захотели вернуть товар. Это абсолютно законное требование. То есть никаких экспертиз платья или обуви.

Когда мы говорим об этих двух неделях, речь идет только об обмене или возврате качественных товаров. Если покупка оказалась с браком, это уже другая история с другими сроками и правилами. Её вернуть можно уже в течение 30 дней, или в срок, пока действует гарантия. Правда, продавцы принимают такой товар неохотно и только после экспертизы и не без помощи представителей департаментов по защите прав. Их представительства есть во всех регионах.

Стоит отметить, что вернуть товар можно только в тот магазин, то есть тому юридическому лицу, где товар был приобретён. Если продавец работает по франшизе, сдать покупку в другой бутик, торгующий этим же товаром, уже не получится.

Есть категории, которые возврату не подлежат, и об этом обычно покупателя уведомляют прямо на кассе. Это:

нижнее бельё,

чулочно-носочная продукция,

лекарства,

автомобили,

духи,

косметика,

книжки,

ювелирные украшения,

метражный товар: ткани, кабель, линолеум...

оружие,

средства гигиены (сюда входят и зубные щетки),

растения,

животных,

кухонную мебель, продающуюся комплектами,

сложную бытовую технику (мультиварки, смартфоны, ноутбуки, планшеты),

постельное бельё.

Хоть многие и относят подушки и одеяла к постельным принадлежностям, их вернуть в магазин можно.

Кстати, если вашего товара не оказалось в списке невозвратных, то даже если продавец рядом с платьем разместит объявление, что товар не возвратный – это незаконно. И за свои деньги можно побороться.

Сложности обычно случаются с техникой, и по статистике, зачастую приходится обращаться уже за помощью к юристам или специалистам по защите прав потребителей. А иногда уже только суд сможет определить товар, который можно вернуть.

Отметим, что при покупке техники обязательно нужно сохранять товарные чеки на весь гарантийный срок. Они помогут доказать, что товар был приобретён именно в конкретном магазине и у конкретного продавца. Обычно гарантийный срок указывается в эксплуатационных документах купленного товара. Саму упаковку от товара хранить нужно 14 дней.

Оформление возврата обычно производится при наличии чека и документа, удостоверяющего личность. С помощью документа кассир зафиксирует, кому выданы или перечислены деньги. Это нужно для кассовой отчётности.

Уточним, что даже если чек сохранить не удалось, и продавец говорит, что товар без него якобы нельзя, это неверно. По закону вернуть товар без чека можно. Но в этом случае лучше, конечно, если оплата произведена картой, и у покупателя осталась выписка со счёта. Если продавец не захочет идти на уступки, подойдут упаковка от товара, записи с видеокамер, а также показания свидетелей, что товар был приобретён именно в этой торговой точке.