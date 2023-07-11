Это специально обученные люди - Дина Тансари о том, как женщин вербуют в сексуальное рабство

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Глава фонда "Не молчи" Дина Тансари рассказала о способах вербовки женщин в сексуальное рабство, передаёт BaigeNews.kz. По её словам, самые частые из них включают в себя различные психологические манипуляции: шантаж, физическое насилие, использование наркотических веществ, а также угрозы смертью и расправой. Один из распространённых методов лишить человека свободы и заставить заниматься проституцией – приглашение на работу за границу.

"Во-первых, существуют разные формы вербовки, есть вербовки секс-рабства под прикрытием высокооплачиваемой работы за рубежом. У нас было анонимное обращение. Я лично встречалась с девушкой, она рассказывала о том, что её в 18-летнем возрасте завербовали в рабство в Арабские Эмираты. Она туда улетела работать горничной в гостиничном бизнесе, надеясь на высокие гонорары. Но там её практически похитили, насильно удерживали семь месяцев. Девушка вернулась в Казахстан с большими проблемами со здоровьем, заражённая венерическими заболеваниями и беременная на седьмом месяце. Она смогла сбежать только благодаря своей беременности, её пожалел один из клиентов, помог ей уехать", - рассказала Тансари.

По словам Тансари, завербовать можно не только за границей, но и в Казахстане:

"Был кейс у нас также с Алматы. Абсолютно реальная история. Девушка находилась на автовокзале "Сайран", не смогла уехать на другом автобусе с пересадкой. Ей пришлось заночевать на "Сайране", к ней подошёл мужчина, предложил помощь. Якобы, отправить её на такси. Она была не одна, их было две девушки. По её словам, настолько быстро всё произошло, её посадили в одну машину, а девушку в другую. Отвезли их по адресам, обе оказались в секс-рабстве, обе работали какое-то время в секс-притоне, у них отобрали телефоны. Как правило, их там избивают, снимают на видео, позорят. Говорят, что у них есть её контакты, есть телефоны родственников, угрожают тем, что вышлют им обнаженные фото и видео".

Ситуацию усугубляет страх позора, ведь жертвы долгое время молчат о случившемся. В зону риска попадают девушки из неполных либо неблагополучных семей, также психологически неокрепшие умы.

"У нас были подобные кейсы, при чем к нам обращались неоднократно, из Шымкента обращались девушки, с Алматы. Я всегда перенаправляю в "Родник", так как это не совсем в нашей компетенции, там уже Нина Балабанова занимается этим. Факт остается фактом, такие вещи распространены. Самое главное, вербовщики очень тщательно подбирают своих жертв. Чаще всего в зону риска попадают девушки с аулов, разговаривают с ними, спрашивают, откуда девушка, в какой помощи она нуждается. Проявляют всяческую заботу, неважно, это могут быть мужчина, или женщина, либо пожилая женщина. Не важно. Вербовкой занимаются специально обученные люди", - объяснила эксперт.

Общественница также пожаловалась на работу правоохранительных органов.