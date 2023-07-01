Это рекорд: стоимость Apple превысила 3 триллиона долларов

Фото: Global Look Press

Рыночная капитализация Apple на премаркете в пятницу, 30 июня, второй раз в истории превысила три триллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ko.ru. Впервые стоимость компании поднялась выше этой отметки на торгах 3 января 2022 года. Однако к концу сессии показатель вновь опустился ниже трёх триллионов.

Аналитики Wedbush оценивают реальную стоимость компании в 3,5 триллиона долларов и не исключают, что к 2025 году ее капитализация может достигнуть четырёх триллионов долларов. В качестве потенциальных драйверов роста акций Apple может выступить развитие бизнеса в сфере услуг и рост продаж новых моделей iPhone.

Позитивно на котировки также может повлиять использование компанией искусственного интеллекта для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, считают эксперты. Это даст Apple огромное преимущество перед конкурентами, уверены они.