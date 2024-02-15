"Этим врачам всё равно": интервью с операционной медсестрой о стереотипах пациентов и ценности жизни

15 февраля операционные медицинские сёстры отмечают свой профессиональный праздник. Это особая категория медсестёр, "правая рука" хирурга, для которых критически важно быть оперативными, дисциплинированными и стрессоустойчивыми. Уже 24 года в таком режиме работает Наталья Алдашкина. Её стаж работы в медицине — 31 год, из них 24 года — в качестве операционной медсестры. С самого начала профессионального пути и по сей день она трудится в алматинской больнице, известной казахстанцам по названию "Совминка".

По случаю профессионального праздника мы решили расспросить Наталью Алдашкину о её правилах работы и правилах жизни, о стереотипах пациентов и о том, в каком случае стоит идти работать медиком.

- Наталья Владимировна, почему выбрали направление именно операционной сестры — по своему желанию или так получилось? Не жалеете об этом?

- Сначала судьба сложилась так, потом я поняла, что это моё дело и пошла по этой стезе. И не жалею.

- У вас бывают сложные и длительные операции. Как вы физически выдерживаете столько часов стоять на ногах?

- У нас много сложных и длительных операций. Когда работаешь, эти часы не замечаешь, отсутствует ощущение времени, просто стоишь работаешь и думаешь только об этом. Если очень устаём, нам дают стул и мы можем посидеть 2-3 минуты, попить воды и дальше работаем.

- По собственному опыту скажу, что мне как пациенту перед операцией не так страшно и прибавляется уверенность, когда врачи и медсёстры шутят и разговаривают со мной. Скажите, вам как медику какие пациенты нравятся?

- Те, которые позитивно настроены. Если человек позитивно настроен, то чаще всего операция проходит хорошо.

- Есть у вас выработанные годами ваши личные правила, которым вы следуете при взаимодействии с пациентами?

- Обязательно. Всегда нужно поздороваться, быть приветливой, успокоить пациента. Человеку и так тяжело, он боится, и если я буду сухо разговаривать, то ему будет ещё сложнее. Скажешь доброе слово, улыбнешься, погладишь по ручке — ему будет легче.

Фото: АО "Центральная клиническая больница"

- Были ли у вас случаи в нерабочее время, когда вам пришлось спасать посторонних людей?

- Был один случай — женщина упала на рынке. Я начала оказывать первую помощь, но не успела, так как приехала скорая помощь.

- Есть ли стереотипы пациентов или высказывания о медиках, которые вас обижают?

- Да, когда слышишь "этим врачам всё равно", очень обидно. Это неправда. Врач столько часов в напряжении стоит на операции — это тяжело физически и морально. Сколько он тратит сил, здоровья, нервов на конкретного пациента. Да, бывает разное, врач — не Бог, он человек, но он же старается. Не нужно врачей "стричь под одну гребёнку". Они — люди и бывают разные. Я вижу хороших докторов, которые и в выходные, и ночью находятся около своих пациентов и стараются им помочь.

- Какой момент в работе приносит вам удовлетворение?

- Я всегда спрашиваю у врачей после сложных операций: ну, как там эта девочка, или мальчик, или женщина. Когда они говорят, что идёт на поправку и выписывается, это радует. Радует, что простоял на операции столько часов и пациенту стало легче.

- Какой совет вы могли бы дать тем, кто ещё только собирается стать медиком? Своим близким рекомендовали бы идти в эту сферу?

- Работать медиком нужно по призванию, а не для того, чтобы просто где-то работать. Если человек интересуется медициной и хочет работать в этой сфере, то стоит идти, а если нет, то лучше поискать более лёгкую работу, так как быть медиком очень сложно. Если мой любимый внук скажет, что хочет быть врачом, я предложу ему 10 раз подумать и потом принять решение.

- Какие правила жизни у вас сформировала работа?

- Нужно ценить жизнь, каждое мгновение. Это на самом деле не пустые слова.

- Спасибо Вам за беседу.