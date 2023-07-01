"Эти тротуары созданы для полёта, не для езды" - астанчане жалуются на высокие бордюры

Фото: Бахытжан Шинтимирова

Вокруг театра "Астана опера" всегда оживлённое движение: куда-то спешат пешеходы, часто можно заметить женщин с колясками, мимо проезжают велосипедисты и молодёжь на самокатах. Астанчане жалуются на высокие бордюры, которые, по их мнению, травмоопасны и приносят дискомфорт при передвижении, передает BaigeNews.kz.

"Я стараюсь замедлить движение в этой части города, когда съезжаешь с тротуара, ощущение, что подскакиваешь. Они как будто созданы для полёта, а не спуска. А в ночное время вообще посоветовал бы горожанам быть осторожными, можно на скорости и слететь", - сказал велосипедист Андрей Ульянов.

Фото: Бахытжан Шинтимирова

Для физически активных людей, возможно, эта проблема покажется незначительной, но для пожилых и астанчан с маленькими детьми высота бордюра более 10 сантиметров может доставлять неприятности.

"Непонятно, для чего они сделали такие высокие бордюры, могли ведь и материал сэкономить, и удобством обеспечить. Я катаюсь на самокате, и мне совсем неудобно съезжать с них", - рассказал житель города Арлен Токмурзин.

Во многих европейских городах обеспечены все условия для передвижения людей на двухколесном транспорте. На фото ниже Амстердам. Обратите внимание, какие там бордюры.

Мы обратились в акимат района Нура, именно к нему относится участок города, на благоустройство которого жалуются астанчане. В ведомстве заверили, что проблему планируют решить.

"В связи с созданием нового аппарата районного акимата сейчас ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. После завершения конкурса приступим к ремонтно-восстановительным работам: срежем тротуары и сделаем удобные спуски", - пояснили в администрации.

Фото: Бахытжан Шинтимирова