Есть завозные из Египта и России: в Акмолинской области растет число заболевших корью

В Акмолинской области наблюдается рост заболеваемости корью. Так, за только октябрь в регионе зарегистрировано 14 лабораторно подтверждённых случаев, в том числе заболела семья из шести человек. И буквально недавно стало известно о подозрении на корь в ещё одной большой семье – анализы пока в работе. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz сообщила главный санитарный врач региона Айнагуль Мусина.

Всего с начала года в регионе, как сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айнагуль Мусина, зарегистрировано 59 случаев с подозрением на корь (не считая "свежих"). 41 из них подтвердился лабораторно.

"Пятнадцать из них – в Кокшетау, по шесть – в Бурабайском и Астраханском районах, пять – в Степногорске, четыре – Зерендинском и три – Буландынском. Также в Атбасарском и Целиноградском районах – по одному случаю. Среди заболевших – пятеро взрослых и 36 детей до 14 лет", – уточнила главный санитарный врач области.

Большая часть из этих 41 случаев – непривитые, это 31 ребёнок.

"Из всех подтверждённых случаев два – завозные, граждане приехали из Египта и Российской Федерации. В остальных случаях заболевшие заразились от приезжих и при посещении других регионов страны – городов Алматы, Астана, Шымкент; а также в очагах по месту жительства", – уточнила Айнагуль Советовна.

Серьёзный рост произошёл в октябре – на сегодня санитарные врачи заявляют о 14 лабораторно подтверждённых случаях кори. И девять зарегистрированы за крайнюю неделю. В эту статистику входит семья из Астраханского района – шесть человек, в том числе четверо детей.

"Когда проводили эпидемиологическое расследование, выяснилось, что эта семья 30 сентября переехала к нам из Шымкента. Все дети не привиты от кори – там четверо детей от одного года до 12 лет. О чём мы постоянно говорим, что заболевают именно непривитые. У нас на сегодня из 41 подтверждённого лабораторно случая 31 – дети до 14 лет. И все непривитые", – отметила Айнагуль Мусина.

Семья из Астраханского района проходит лечение в столичной больнице, остальные – в территориальных инфекционных отделениях.

Тем временем, за последние дни поступило ещё восемь экстренных извещений, в том числе опять же семья – на этот раз из Буландынского района. Здесь болеют шесть человек. Диагноз "корь" пока под вопросом: анализы находятся на исследовании.

"Тоже все по религиозным мотивам отказывались, и все шестеро заболели. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Вначале выставляется предварительный диагноз – "подозрение на корь". Если он лабораторно подтверждается, то уже ставится "корь". Но уже сегодня известно, что все члены семьи идут по контакту с городом. Получается, одна дочь-студентка в Кокшетау заболела, а остальные уже – по контакту в селе", – пояснила главсанврач.

Главный способ избежать болезни – вакцинироваться. Но здесь по-прежнему всё непросто.

"За девять месяцев у нас восемь тысяч человек против кори было привито в плановом порядке. Охват должен быть 74 процента. Вакцинация проводится два этапа, охват по первому (с 12 до 15 лет) на сегодня составляет 68 процентов от плана, а должен быть, повторюсь, 74%. Из подлежащего контингента 280 человек отказались. И если раньше среди причин отказа преобладали религиозные взгляды, то сейчас на первом месте – личные убеждения. Далее – недоверие вакцине и только на третьем идут религиозные мотивы", – отметила Айнагуль Советовна.

Главный санитарный врач обратила внимание на то, что сегодня в социальные сети выбрасывается много негативной, непроверенной, недостоверной информации. И это очень осложняет эпидемиологическую ситуацию.

Санитарные врачи проводят разъяснительную работу по иммунизации против кори и в первую очередь – с отказниками, потому что они наиболее уязвимы.

Напомним, корь – это острое инфекционное заболевание, которое начинается как банальная острая респираторная вирусная инфекция.

"Простуда, общая интоксикация. Потом идёт высыпание, и что характерно – оно поэтапное. Сначала лицо, потом шея, грудь, туловище, конечности. Специфического лечения нет по симптомам, многое зависит от иммунитета. Одни переносят в лёгкой форме, кто-то тяжелей", – напомнила Айнагуль Мусина.

При этом из всех детских инфекций корь обладает наиболее высокой контагиозностью: от одного больного заражаются до 18 человек. И эта болезнь опасна осложнениями.