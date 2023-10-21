Есть завозные из Египта и России: в Акмолинской области растет число заболевших корью
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В Акмолинской области наблюдается рост заболеваемости корью. Так, за только октябрь в регионе зарегистрировано 14 лабораторно подтверждённых случаев, в том числе заболела семья из шести человек. И буквально недавно стало известно о подозрении на корь в ещё одной большой семье – анализы пока в работе. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz сообщила главный санитарный врач региона Айнагуль Мусина.
Всего с начала года в регионе, как сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айнагуль Мусина, зарегистрировано 59 случаев с подозрением на корь (не считая "свежих"). 41 из них подтвердился лабораторно.
"Пятнадцать из них – в Кокшетау, по шесть – в Бурабайском и Астраханском районах, пять – в Степногорске, четыре – Зерендинском и три – Буландынском. Также в Атбасарском и Целиноградском районах – по одному случаю. Среди заболевших – пятеро взрослых и 36 детей до 14 лет", – уточнила главный санитарный врач области.
Большая часть из этих 41 случаев – непривитые, это 31 ребёнок.
"Из всех подтверждённых случаев два – завозные, граждане приехали из Египта и Российской Федерации. В остальных случаях заболевшие заразились от приезжих и при посещении других регионов страны – городов Алматы, Астана, Шымкент; а также в очагах по месту жительства", – уточнила Айнагуль Советовна.
Серьёзный рост произошёл в октябре – на сегодня санитарные врачи заявляют о 14 лабораторно подтверждённых случаях кори. И девять зарегистрированы за крайнюю неделю. В эту статистику входит семья из Астраханского района – шесть человек, в том числе четверо детей.
"Когда проводили эпидемиологическое расследование, выяснилось, что эта семья 30 сентября переехала к нам из Шымкента. Все дети не привиты от кори – там четверо детей от одного года до 12 лет. О чём мы постоянно говорим, что заболевают именно непривитые. У нас на сегодня из 41 подтверждённого лабораторно случая 31 – дети до 14 лет. И все непривитые", – отметила Айнагуль Мусина.
Семья из Астраханского района проходит лечение в столичной больнице, остальные – в территориальных инфекционных отделениях.
Тем временем, за последние дни поступило ещё восемь экстренных извещений, в том числе опять же семья – на этот раз из Буландынского района. Здесь болеют шесть человек. Диагноз "корь" пока под вопросом: анализы находятся на исследовании.
"Тоже все по религиозным мотивам отказывались, и все шестеро заболели. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Вначале выставляется предварительный диагноз – "подозрение на корь". Если он лабораторно подтверждается, то уже ставится "корь". Но уже сегодня известно, что все члены семьи идут по контакту с городом. Получается, одна дочь-студентка в Кокшетау заболела, а остальные уже – по контакту в селе", – пояснила главсанврач.
Главный способ избежать болезни – вакцинироваться. Но здесь по-прежнему всё непросто.
"За девять месяцев у нас восемь тысяч человек против кори было привито в плановом порядке. Охват должен быть 74 процента. Вакцинация проводится два этапа, охват по первому (с 12 до 15 лет) на сегодня составляет 68 процентов от плана, а должен быть, повторюсь, 74%. Из подлежащего контингента 280 человек отказались. И если раньше среди причин отказа преобладали религиозные взгляды, то сейчас на первом месте – личные убеждения. Далее – недоверие вакцине и только на третьем идут религиозные мотивы", – отметила Айнагуль Советовна.
Главный санитарный врач обратила внимание на то, что сегодня в социальные сети выбрасывается много негативной, непроверенной, недостоверной информации. И это очень осложняет эпидемиологическую ситуацию.
Санитарные врачи проводят разъяснительную работу по иммунизации против кори и в первую очередь – с отказниками, потому что они наиболее уязвимы.
Напомним, корь – это острое инфекционное заболевание, которое начинается как банальная острая респираторная вирусная инфекция.
"Простуда, общая интоксикация. Потом идёт высыпание, и что характерно – оно поэтапное. Сначала лицо, потом шея, грудь, туловище, конечности. Специфического лечения нет по симптомам, многое зависит от иммунитета. Одни переносят в лёгкой форме, кто-то тяжелей", – напомнила Айнагуль Мусина.
При этом из всех детских инфекций корь обладает наиболее высокой контагиозностью: от одного больного заражаются до 18 человек. И эта болезнь опасна осложнениями.
"Если вовремя не лечить, могут развиться коревая пневмония, коревой энцефалит или коревой менингит. Такие тяжёлые последствия могут наступить, если будет осложнённое течение. Поэтому однозначно лучше привиться, защитить детей и себя. Тем более, что вакцина проверенная, много лет применяется, показала свою эффективность", – заключила главный санитарный врач Акмолинской области.
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