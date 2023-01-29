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Есть все шансы "подвинуть" действующие партии - Ошакбаев о "Байтак" и Respublica
Политолог Рахим Ошакбаев оценил политические перспективы новых партий Respublica и "Байтак", передаёт BaigeNews.kz.
По его мнению, всю партийную систему в Казахстане можно сравнить с одной большой корпорацией, а новые партии - с новыми торговыми марками.
"Партия Respublica - возраст её фронтменов гораздо моложе членов действующих политических партий Amanat, НПК и Акжол. И, в целом, эти три действующие партии многие политологи склонны рассматривать как одно целое. Ни де-юре, а де-факто, есть одна "корпорация", и у неё есть разные бренды или торговые марки. Базово это всё равно одна провластная "корпорация", и эти бренды - часть, скажем так, антуража, который декорирует нашу политическую систему. Соответственно, часть экспертов предполагает, что и новые партии, как Respublica и "Байтак", тоже системные, в хороших отношених с властью и во многом управляются властью. Можно их назвать системными политическими партиями, которые будут занимать свою роль", - считает Р. Ошакбаев.
Тем не менее, у новых партий есть много преимуществ над "старыми", включая более молодой возраст и актуальные темы, которые они поднимают, такие как экология. Не в пользу устоявшихся партий играют и скандалы, связанные с громким уходом их членов.
"Байтак" - партия экологов. Сейчас есть большой электоральный запрос на экологию, качественный чистый воздух, сохранение биоразнообразия. Очень большой резонанс вызвало решение предыдущего министра экологии сделать отстрел сайгаков (легальным). Новый министр экологии тоже решила отстреливать сайгаков, сейчас начинается волна возмущения и так далее. То есть, если "Байтаку" удастся канализировать этот запрос и произвести хоть какое-то изменение в политике, то у неё будет хорошая репутация. А Respublica - молодые ребята, предприниматели, да они представляют корпорации, в основном, "Старого Казахстана", но в этом нет никакой трагедии. Думаю, что молодёжь будет симпатизировать этой партии, и у неё есть шансы занять второе место на выборах. У новых партий есть все шансы подвинуть действующие политические партии "Акжол" и Народную партию Казахстана, которые сотрясают скандалы", - считает политолог.
При этом, является ли появление новых партий частью стратегии по замене "старых" - вопрос, блуждающий на просторах казнета в последнее время. Эксперт не спешит верить подобным "теориям заговора":
"Старые бренды не пользуются электоральной популярностью, и с ними прощаются? Вопрос риторический".
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