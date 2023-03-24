Ещё три участка республиканских трасс закрыли в Казахстане

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Из-за густого тумана на трёх участках республиканских трасс ограничено движение, передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Екатеринбург-Алматы" (1291-1353 км), участок от села Жибек жолы до границы Карагандинской области.

Кроме того, в регионе закрыт проезд по трассе "Астана-Коргалжын" (19-124 км).

В Карагандинской области ограничено движения для всех видов автотранспорта на трассе "Екатеринбург-Алматы" (1353-1425 км), от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.