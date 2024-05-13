Впервые в истории казашка совершила восхождение на Эверест

Казахстанская команда Kazakh Everest Team в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира – пик Эверест (8848 метров), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу экспедиции.

Восхождение на пик совершено 12 мая в 07:25 утра по времени Непала, сообщает Kazakh Everest Team со ссылкой на непальскую компанию Seven Summit Treks, которая специализируется на восхождениях в Гималаях и является официальным проводником казахстанской экспедиции.

"В связи с труднейшими погодными условиями в виде шторма и бурана на высоте выше 8000 метров большинство экспедиций, участвовавших в штурме вершины, развернулись с маршрута, и только альпинистам из пяти стран удалось успешно подняться на Эверест. Среди них были и наши соотечественники – Анар Бурашева, ставшая первой в истории казашкой, поднявшейся на высочайшую вершину мира, и заслуженный казахстанский альпинист Максут Жумаев, для которого данный успех стал уже третьим восхождением на пик Эверест", – сообщется в пресс-релизе.

Всего же подъём у команды Kazakh Everest Team занял пять суток, начавшись с выхода 7 мая из базового лагеря (5 350 метров), затем наши альпинисты проследовали через лагерь I (6100 метров) с последующим набором высоты в лагерь II (6400 метров), лагерь III (7100 метров) и лагерь IV (8000 метров) и далее безостановочно к пику Эверест (8848 метров). На вершине Эвереста участники спортивно-патриотической экспедиции Kazakh Everest Team Анар Бурашева и Максут Жумаев водрузили государственный флаг Казахстана.

"12 мая Анар и Максут находятся в лагере IV на восстановлении сил для последующего спуска после труднейшего подъёма. Состояние альпинистов характеризуется как удовлетворительное, но силы истощены и нужно собрать их для решающего спуска в базовый лагерь. Прибытие участников в базовый лагерь ожидается уже сегодня после обеда и как только они смогут выйти на связь, будет осуществлена отправка их заявлений и сообщений о восхождении", – отметили в пресс-службе экспедиции.

В составе команды Kazakh Everest Team семь человек. Руководит экспедицией известный казахстанский альпинист, инструктор Центра горной подготовки Вооружённых сил РК майор Максут Жумаев. Восхождение на Эверест посвящено героям Великой Отечественной войны Сагадату Нурмагамбетову, Рахимжану Кошкарбаеву и Алие Молдагуловой.

По данным министерства обороны РК, за плечами Анар Бурашевой восхождение на локальные вершины категорий 1б, 2а и 2б, пики Талгар, Монблан и Килиманджаро. Анар работает тренером в клубе Space Trail Running. Она – скайраннер в Sky Run Group и пейсер в Nike Running Club Almaty. Имеет спортивные награды за первые и призовые места в таких профессиональных соревнованиях как Thian Shan trail race 42 км, Tengri ultra 35 км, Алматинский горный полумарафон, Irbis race 42 км, Red planet Race 30 км, Алматы марафон 42 км и Madeira Island Ultra Trail 60 км.