Ещё один способ оплаты за проезд в автобусах стал доступен для жителей Астаны

В связи с переходом на новую систему оплаты проезда, теперь, помимо имеющихся QR, транспортной картой, Bluetooth, оплатить проезд можно банковской картой и NFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Оплатить за проезд автобусе можно банковской картой или NFC поддерживающими устройствами, такими как, мобильный телефон, наручные часы, браслет и т.д.

"Для этого необходимо приложить банковскую карту или устройство с поддержкой NFC на планшет в салоне автобуса и дождаться сигнала об оплате. Оплатить можно всеми видами банковских платёжных карт Visa и Mastercard", - говорится в сообщении.

Помимо этого, пассажиры могут платить посредством смарт-технологий с использованием Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

Стоит отметить, что оплата банковской картой была доступна в тестовом режиме. В январе 87 тысяч поездок оплачено банковской картой.