Ещё один способ оплаты за проезд в автобусах стал доступен для жителей Астаны
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В связи с переходом на новую систему оплаты проезда, теперь, помимо имеющихся QR, транспортной картой, Bluetooth, оплатить проезд можно банковской картой и NFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Оплатить за проезд автобусе можно банковской картой или NFC поддерживающими устройствами, такими как, мобильный телефон, наручные часы, браслет и т.д.
"Для этого необходимо приложить банковскую карту или устройство с поддержкой NFC на планшет в салоне автобуса и дождаться сигнала об оплате. Оплатить можно всеми видами банковских платёжных карт Visa и Mastercard", - говорится в сообщении.
Помимо этого, пассажиры могут платить посредством смарт-технологий с использованием Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.
Стоит отметить, что оплата банковской картой была доступна в тестовом режиме. В январе 87 тысяч поездок оплачено банковской картой.
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