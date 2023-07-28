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Ещё 11,5 тысячи электромобилей могут ввезти казахстанцы без уплаты налогов
В Казахстан ввезли 3 442 электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов по Пассажирской таможенной декларации. До конца года сохраняется возможность ввоза ещё 11 558 электромобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.
Ранее решением совета Евразийской экономической комиссии № 39 от 17 марта 2022 года предоставлена возможность беспошлинного ввоза на электромобили в 2022 и 2023 годах. Квота в 2023 году составляет 15 тысяч единиц.
По инициативе Кыргызстана на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года.
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