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  • Ещё 11,5 тысячи электромобилей могут ввезти казахстанцы без уплаты налогов
pxhere.com Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47
309
Фото: pxhere.com

Ещё 11,5 тысячи электромобилей могут ввезти казахстанцы без уплаты налогов

В Казахстан ввезли 3 442 электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов по Пассажирской таможенной декларации. До конца года сохраняется возможность ввоза ещё 11 558 электромобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК. 

Ранее решением совета Евразийской экономической комиссии № 39 от 17 марта 2022 года предоставлена возможность беспошлинного ввоза на электромобили в 2022 и 2023 годах. Квота в 2023 году составляет 15 тысяч единиц. 

По инициативе Кыргызстана на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года.

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Сегодня, 19:47
309
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