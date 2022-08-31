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pixabay.com Сегодня, 20:23
85
Фото: pixabay.com

ЕС расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", - сказал Сийярто.

Трансляция выступления велась в соцсетях.

Для россиян это означает, что визовый сбор поднимется с 35 до 80 евро, визовые заявления будут рассматривать дольше, многократные разрешения на въезд в ЕС выдавать реже.

Соглашение об упрощении выдачи виз гражданам России заключено с ЕС в 2006 году.

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#Евросоюз #визалық құжаттар #Россия #паспорт
Сегодня, 20:23
85
Журналист

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