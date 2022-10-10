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pixabay.com Сегодня, 04:19
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Фото: pixabay.com

Эрдоган назвал единственную проблему Турции зимой

Главным поставщиком газа в Турцию является Россия, поэтому турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает его высокую стоимость единственной проблемой страны ближайшей зимой. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу NTV, передаёт BaigeNews.kz.

Эрдоган в интервью сообщил, что Турция к зиме полностью готова.

"Но проблема заключается в том, как доставить природный газ гражданам по более доступной цене. С учетом новых оценок, которые проведут в декабре, нужно поднять минимальную заработную плату до наиболее подходящей цифры", - прокомментировал Эрдоган.

Ранее Турция начала отказываться от газа из России в пользу Ирана и Азербайджана. При этом Россия осталась лидером по поставкам газа в страну, обеспечив ее 1,44 миллиарда кубометров газа, на Иран и Азербайджан пришлось 870 и 710 миллионов кубометров импорта соответственно.

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#Турция #Эрдоган
Журналист
Сегодня, 04:19
889
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