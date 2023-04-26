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  • Эрдоган наградил первого вице-министра по ЧС Казахстана Ибрагима Кульшимбаева
Эрдоган наградил первого вице-министра по ЧС Казахстана Ибрагима Кульшимбаева Сегодня, 10:15
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Сегодня, 10:15
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Эрдоган наградил первого вице-министра по ЧС Казахстана Ибрагима Кульшимбаева

Представители ряда стран награждены государственной наградой Турецкой Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"25 апреля в Анкаре Турецкой Республики наградили представителей чрезвычайных ведомств. Среди представителей более 80 стран от Казахстана принял участие первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев, который был награжден медалью за помощь в ликвидации последствий землетрясения", - говорится в сообщении.

Отметим, государственную награду вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Сегодня, 10:15
651
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