Эрдоган наградил первого вице-министра по ЧС Казахстана Ибрагима Кульшимбаева

Представители ряда стран награждены государственной наградой Турецкой Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"25 апреля в Анкаре Турецкой Республики наградили представителей чрезвычайных ведомств. Среди представителей более 80 стран от Казахстана принял участие первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев, который был награжден медалью за помощь в ликвидации последствий землетрясения", - говорится в сообщении.