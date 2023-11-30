Ерболат Досаев выразил соболезнования близким погибших при пожаре в хостеле

Аким города Алматы Ерболат Досаев прибыл на место пожара, произошедшего на территории хостела, расположенного по ул. Шарипова, где осмотрел здание и заслушал предварительную причину возгорания, передает BaigeNews.kz.

Глава города отметил, что акиматом приняты все меры по поддержке пострадавших и эвакуированных. В настоящее время акиматом района оперативно предоставлено временное жилье, а также организовано питание для всех эвакуированных. Управлением здравоохранения предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь в полном объеме.

Ерболат Досаев выразил слова соболезнования в адрес родных и близких погибших.

30 ноября текущего года около 5.33 часов утра произошло горение подвального помещения хостела "Almaty Hostel" по ул. Ади Шарипова, 86. Площадь горения – 30 м2. Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит Халык банку, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду.

Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов.

Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась.