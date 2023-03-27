Ербол Тлешов назначен главой Комитета языковой политики

Приказом министра науки и высшего образования Тлешов Ербол Ердембекович назначен на должность председателя Комитета языковой политики министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ербол Тлешов родился в 1965 году в Карагандинской области.

С 1992 по 2001 годы работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры казахской литературы Акмолинского университета им. С. Сейфуллина.

2001-2002 годы — исполняющий обязанности доцента кафедры казахской литературы Евразийского университета им. Л. Гумилева.

2002-2004 годы — исполняющий обязанности заместителя директора, заместитель директора гуманитарного института Евразийского университета им. Л. Гумилева.

С 2004 по 2007 годы работал заместителем директора, директором РГКП "Центр ускоренного обучения государственному языку".

С 2007 по 2012 годы трудился в частных коммерческих структурах.

2012-2015 годы — исполняющий обязанности начальника, руководитель Управления по развитию языков города Астаны.

2015-2022 годы — исполняющий обязанности директора, директор, исполнительный директор AO "Республиканский координационно-методический центр развития языков им. Шайсултана Шаяхметова".

С марта 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора HAO "Национальный научно-практический центр им. Шайсултана Шаяхметова".