Ералы Тугжанов освобожден от должности акима Актюбинской области

Сегодня, 13:39

Сегодня, 13:39

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Ералы Тугжанова от должности акима Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области", - говорится в сообщении.

Ералы Тугжанов родился в 1963 году. Окончил Карагандинский государственный университет (1988), Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан (1994).

В разные года занимал должность заместителя акима Карагандинской области (02.2001-02.2006); председателя Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан (24.04.2006-02.2008); заместителя Председателя - Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (02.2008-03.2017); акима Мангистауской области (14.03.2017-09.2019); председателя Федерации профсоюзов Казахстана (09.2019-02.2020); заместителя Премьер-Министра Республики Казахстана (11.02.2020, 18.01.2021, переназначен 11.01.2022-31.08.2022);

Последняя должность - аким Актюбинской области (31.08.2022, переназначен с 01.12.2022)