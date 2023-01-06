Эпидситуацию по коронавирусу прокомментировала главный санитарный врач Казахстана

Эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в стране прокомментировала вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. Она также напомнила о правилах введения ограничительных мер, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Есмагамбетовой, эпидситуация остаётся стабильной. С конца ноября наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, в декабре среднесуточное количество заболевших составило до 200 случаев КВИ+ и до 10 случаев КВИ-.

Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100 процентах случаев выявлена циркуляция варианта Омикрон COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В 19 регионах (за исключением Павлодарской области) показатель распространенности инфекции (R) ниже единицы.

Есмагамбетова рекомендовала казахстанцам своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, использовать маски в местах массового скопления людей, использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.