Эпидемиологическая ситуация по кори усложнилась в Казахстане

Только с начала года зарегистрировали 56 случаев подозрения на инфекционное вирусное заболевание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Из них лабораторно подтверждено 20, остальные находятся в работе.

Об этом сообщила вице-министр здравоохранения. По словам Айжан Есмагамбетовой, в зоне высокого и среднего риска сейчас Алматы, Жетысуская и Карагандинская область. Она также отметила, что вспышка сейчас наблюдается во всем мире. Причина этому снижение темпов вакцинации среди детей.