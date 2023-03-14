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Эпидемиологическая ситуация по кори усложнилась в Казахстане
Только с начала года зарегистрировали 56 случаев подозрения на инфекционное вирусное заболевание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Из них лабораторно подтверждено 20, остальные находятся в работе.
Об этом сообщила вице-министр здравоохранения. По словам Айжан Есмагамбетовой, в зоне высокого и среднего риска сейчас Алматы, Жетысуская и Карагандинская область. Она также отметила, что вспышка сейчас наблюдается во всем мире. Причина этому снижение темпов вакцинации среди детей.
"Если с больным корью будут контактировать 10 человек, они будут не вакцинированы, то все десять заболеют корью. То есть здесь не бывает 80 процентов, это высокая контагиозность. Для кори также характерен большой процент осложнений. При кори осложнения возникают до 30 процентов. Это атиты, пневмония и более сложное это энцефалит и панацефалит. Воспаление головного мозга", - сообщила вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.
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