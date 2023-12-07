Энергопроизводящие компании подали заявки на повышение тарифов в Казахстане

24 энергопроизводящие организации в Казахстане подали заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.



По данным организаций, корректировка связана с увеличением не зависящих от компаний затрат. В частности, в заявках отмечается повышение расходов на топливо (уголь, газ) с учётом транспортировки. В общем объёме затрат на производство электрической энергии затраты на топливо составляют порядка 60 процентов.

"Проекты предельных тарифов учитывают также увеличение заработной платы производственного персонала, соразмерное уровню инфляции в стране. Численность персонала ЭПО составляет порядка 50 тысяч человек. При этом дефицит квалифицированного персонала составляет 30 процентов, что является следствием кадрового голода и низкой заработной платы в секторе", - сообщили в Минэнерго.

Кроме того, увеличение тарифа обусловлено ростом стоимости закупа и транспортировки материалов и оборудования необходимых для проведения ремонтной кампании и обеспечения стабильной работы энергопроизводящих объектов.

Среднее увеличение предельных тарифов ЭПО по Казахстану, согласно поданным заявкам, составляет до двух тенге за кВтч.

Заявки находятся на стадии рассмотрения.