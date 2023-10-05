Элитные дома быстро возводят, но медленно сносят в Павлодаре

Павлодарские архитекторы смогли добиться, чтобы шесть построек в городе признали возведёнными в обход закона. В их числе магазины у дома и многоквартирные дома, претендующие на статус элитного жилья. По словам чиновников, известная фраза "ломать - не строить" в их случае звучит как никогда к месту. Только в обратном направлении. Доказывать порой очевидное приходится в нескольких инстанциях судов. И даже после положительного решения сразу увидеть снос здания не удается. О проблемах застройки Павлодара - в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Строить - не ломать

В Павлодаре тема застройки всегда обсуждается остро. Город компактный, с одной стороны - Иртыш, ещё с двух сторон - промышленная зона, а с четвертой - аэропорт. По сути, расти Павлодару некуда. Предприниматели ищут способы построить там, где хоть как-то удаётся найти место. Не всегда жители относятся к этому положительно.

Редко, но всё же появляются претензии и от чиновников. В отделе архитектуры рассказали, что на сегодня в Павлодаре признаны незаконно возведёнными шесть объектов.

"Незаконные постройки расположены по адресам: Расковой, 17/1, Естая, 102, Сатпаева, 245/1 – там два многоквартирных жилых дома. Ещё есть адрес - Горького, 27/1. Они в шаговой доступности друг к другу. Джамбульская, 15 и Каирбаева, 96. Данные объекты признаны незаконными по решению суда. По некоторым были суды даже в трёх инстанциях. В некоторых ходатайства ответчиков о пересмотре дела Верховный суд даже не принял. Не усмотрели вообще здесь нарушений", - рассказал главный специалист сектора градостроительства отдела архитектуры и градостроительства Павлодара Тимур Сейткалиев.

По информации городского акимата, по улице Расковой, 17/1 должно было вестись индивидуальное жилищное строительство, а возвели многоквартирный дом. По нему суды чиновники выиграли, но не до конца. Объект признали незаконным, но сносить его суд не обязал. Специалисты говорят, ничего сделать собственник со зданием не сможет, но добиться сноса они всё же намерены. Готовят документы в Верховный суд.

Куда более сложной оказалась ситуация с элиткой в центре Павлодара по адресу улица Естая, 102. Там также должно было появиться ИЖС в три этажа, но построили совсем не то.

"В обход законодательства и согласованных документов пошёл на четвёртый этаж. Мы это усмотрели в ходе мониторинга нарушений, направляли письма в Управление ГАСК, которое конкретно принимает меры административного характера в отношении застройщиков. Его привлекали по нескольким статьям, и дальше мы уже подавали в суд. Дом по улице Естая, 102 признан незаконным, суд обязал ответчика снести здание за счёт собственных средств. Он просил отсрочку у суда. Дали год, потому что у предпринимателя не было средств. Объект относится к категории тех, которым требуется демонтаж, техникой его не разобьешь. Нужно разработать проект производственных работ, проектно-сметную документацию, она ещё должна пройти экспертизу, потому что там близстоящие частные дома есть. Чтобы угрозу жизни не представляло, нужно разработать такие проекты. Ответчику дали отсрочку, но он никаких мер не предпринял, даже ППР не разработал. Государственные судебные исполнители подали на него в суд, он опять попросил отсрочку, но судом ему было отказано. Это произошло буквально в августе. На данный момент у него капает пеня по семь тысяч тенге в день, по-моему, за неисполнение судебного акта", - сообщил спикер.

Ещё две постройки, возведение которых замерло фактически на уровне подвала, находятся во дворе десятиэтажки. Также в центре Павлодара. Но с иском в суд обратились не чиновники, а местный монополист. ТОО "Павлодар-Водоканал" увидел, что дома по адресам Сатпаева, 245/1 и Горького, 27/1 возводят на сетях водоснабжения. Суд первой инстанции им отказал, а во второй удовлетворили требования. Обязали снести конструкции, но до сих пор все они на месте.

В отделе архитектуры отметили, в законе сроки по сносу самовольной постройки не описываются, их указывает судья в постановлении. После следить должны судебные исполнители. Есть, кстати, в Павлодаре примеры, когда незаконные здания все же демонтировали.

Дальше плана не уйти

Перед тем как начать строительство, предпринимателю предстоит обойти немало инстанций и получить согласования.

Начинается всё с земли, стоит проверить её оформление. Затем разрабатывают проект застройки, его приносят в отдел архитектуры, где определяют задание. После нужно провести общественные обсуждения, эту норму введут в действие с 1 января 2024 года. Следом предприниматель идёт на градостроительную экспертизу. В случае положительного решения - вновь в отдел архитектуры, где утверждают проект застройки. Потом берёт исходно-разрешительные документы в сфере застройки, архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект.

Но и на этом не всё. В ГАСК нужно получить талон-уведомление о начале строительства, и только после этого бригада может приступать к работе.

В городском акимате особо отметили, при этом построить что угодно и где угодно нельзя. Обязательно нужно смотреть в генеральный план областного центра (в Павлодаре последние изменения в него вносили в 2018 году), либо проект детальной планировки. Если указано, что возвести можно дом максимум в три этажа, то другого и быть не может.

По адресу улица Луговая, 1/2 в Павлодаре застройщик, получивший разрешение на шестиэтажную элитку, вдруг стал поднимать седьмой этаж, а после появился и восьмой. Но в данной ситуации обошлось без длительных судов и признания дома незаконным. Застройщик нашёл выход - заложил окна кирпичами и назвал надстройку техническими этажами. Если после ввода в эксплуатацию предприниматель захочет окна разобрать и попытаться помещения продать, то сделать у него это не получится.

"Дома вводят не самостоятельно, а через согласование с архитектурой и ГАСК. Застройщик должен подавать документы в соответствии с проектом. Мы его только так и согласуем. Предприниматель дальше даже гражданско-правовые сделки не сможет провести на эти квартиры. Если он, конечно, не пойдёт в обход законодательства как-то, втихаря. Но мы введём в эксплуатацию только так, как указано в проекте. Если спустя время увидим, что окна разобрали и там жить начали, это будет поводом для подачи искового заявления в судебные органы. Даже я вам так скажу: любой человек, прежде чем покупать квартиру, заходит на проверку документов с юристом. Юрист не даст провести такую сделку, увидев по проекту, как дом введён в эксплуатацию, там всё написано. Он потом ещё будет техпаспорт себе разрабатывать на дом. По факту застройщик не сможет реализовать эти квартиры, никто эту сделку не проведёт, никто себя не подставит", - отметил Сейткалиев.

По словам чиновника, разбираться в судах не всегда легко. Юристов предприниматели нанимают не самых дешёвых, имеющих большой опыт. Доказывать очевидное порой сложно, малейшее отклонение от проекта суду надо растолковать по полочкам.