Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open-2023

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче за выход в полуфинал занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина вышла на корт против 17-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии. Первый сет остался за казахстанкой (6:2). Вторую партию также забрала Рыбакина (6:4) и одержала итоговую победу в матче.

Стоит отметить, что Рыбакина впервые в своей карьере смогла одолеть Остапенко — до сегодняшней игры счёт личных встреч был в пользу латвийской теннисистки (2-0), кроме того, представительница Казахстана не выиграла в тех матчах ни одной партии.

В полуфинале Елена Рыбакина поборется за попадание в решающий поединок турнира с победительницей противостояния Джессика Пегула (3) — Виктория Азаренко (24).