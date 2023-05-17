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Елена Рыбакина в Риме провела тренировку с детьми
Казахстанская теннисистка и шестая ракетка мира Елена Рыбакина в Риме провела тренировку с детьми, передаёт BaigeNews.kz.
Как пишет sports.kz, пресс-служба турнира Italian Open (Открытый чемпионат Италии) опубликовала в сторис на своей странице в Instagram видео, на котором Рыбакина играет в теннис с детьми.
Издание The Tennis Letter поделилось данным видео и похвалило казахстанскую теннисистку.
"Елена Рыбакина потренировалась с детьми в Риме. По-настоящему душевный момент. Приятно видеть, какое влияние эти спортсмены могут оказать на жизнь детей", — гласит подпись к видео.
Elena Rybakina took some time to practice with kids in Rome.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2023
A truly heartfelt moment.
It’s beautiful to see the impact these athletes can have on kids’ lives 🥹
pic.twitter.com/TGFxCoBvoU
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме. Она со счётом 6:3, 6:3 обыграла чешку Маркету Вондроушову в четвёртом круге турнира. Следующей соперницей Елены в Риме станет полька Ига Свёнтек или хорватка Донна Векич.
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