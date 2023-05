Казахстанская теннисистка и шестая ракетка мира Елена Рыбакина в Риме провела тренировку с детьми, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет sports.kz, пресс-служба турнира Italian Open (Открытый чемпионат Италии) опубликовала в сторис на своей странице в Instagram видео, на котором Рыбакина играет в теннис с детьми.

Издание The Tennis Letter поделилось данным видео и похвалило казахстанскую теннисистку.

"Елена Рыбакина потренировалась с детьми в Риме. По-настоящему душевный момент. Приятно видеть, какое влияние эти спортсмены могут оказать на жизнь детей", — гласит подпись к видео.

Elena Rybakina took some time to practice with kids in Rome.



A truly heartfelt moment.



It’s beautiful to see the impact these athletes can have on kids’ lives 🥹

