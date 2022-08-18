Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Елена Рыбакина разгромила двукратную чемпионку турниров "Большого шлема"
пресс-службы ФТК 18 Августа, 08:11
1898
Фото: пресс-службы ФТК

Елена Рыбакина разгромила двукратную чемпионку турниров "Большого шлема"

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

В матче второго раунда казахстанка не оставила шансов двукратной чемпионке турниров "Большого шлема", девятой ракетке мира испанке Гарбинье Мугурусе, разгромив её со счётом 6:3, 6:1. Следующей соперницей Рыбакиной станет американка Элисон Риске.

На этом же турнире в парном разряде Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей на старте победила Саманту Стосур (Австралия)/Латишу Чань (Китайский Тайбэй) - 6:3, 7:6 (7:5).

Елена Рыбакина вернулась в ТОП-25 мирового рейтинга. Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили рейтинг лучших теннисистов мира. 

Рыбакина сыграет с экс-первой ракеткой мира после победы в США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Елена Рыбакина #теннис #Уимблдон
18 Августа, 08:11
1898
Журналист

Рекомендуем

Наверх