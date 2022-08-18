Елена Рыбакина разгромила двукратную чемпионку турниров "Большого шлема"

Фото: пресс-службы ФТК

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

В матче второго раунда казахстанка не оставила шансов двукратной чемпионке турниров "Большого шлема", девятой ракетке мира испанке Гарбинье Мугурусе, разгромив её со счётом 6:3, 6:1. Следующей соперницей Рыбакиной станет американка Элисон Риске.



На этом же турнире в парном разряде Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей на старте победила Саманту Стосур (Австралия)/Латишу Чань (Китайский Тайбэй) - 6:3, 7:6 (7:5).

Елена Рыбакина вернулась в ТОП-25 мирового рейтинга. Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили рейтинг лучших теннисистов мира.

Рыбакина сыграет с экс-первой ракеткой мира после победы в США.