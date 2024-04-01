Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг "чемпионской гонки" сезона 2024 года. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с третьего места на второе, набрав 2693 очков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанка лидирует по количеству эйсов в этом году. В 26 матчах Елена подала навылет 181 раз.



В мировом рейтинге WTA Елена осталась на четвертой строчке. Юлия Путинцева поднялась на 16 отметок и стала 52-й. В парном разряде Анна Данилина занимает 51-е место, Жибек Куламбаева — 134-я.