Елена Рыбакина официально признана третьей ракеткой мира

Фото: sports.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась с четвёртой позиции на третью в списке одиночниц, что стало для нее рекордным показателем в карьере. Лидерство за собой сохранила представительница Польши Ига Швентек, которая взяла главный титул минувшего "Ролан Гаррос", а на второй строчке осталась белоруска Арина Соболенко.

Другая казахстанка Юлия Путинцева совершила рывок на семь пунктов и теперь располагается 51-й в табеле о рангах.