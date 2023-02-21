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ktf.kz Сегодня, 00:35
167
Сегодня, 00:35
167
Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина номинирована на престижную премию

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина номинирована на престижную премию по версии Laureus Sport, передаёт BaigeNews.kz.

Елена Рыбакина номинирована на премию в категории "Прорыв года".

"Вот шесть номинантов на премию Laureus World Breakthrough of the Year 2023: Карлос Алькарас, Елена Рыбакина, сборная Марокко по футболу, Натан Чен (фигурное катание), Скотти Шеффлер (гольф) и Тоби Амусан (легкая атлетика)", - пишет аккаунт.

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#Казахстан #теннис #спорт #награда
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:35
167
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