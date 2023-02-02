Елена Рыбакина номинирована на "Лучшую теннисистку месяца"

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Популярный Twitter-аккаунт о теннисе Relevant Tennis предложил своим подписчикам выбрать лучшую теннисистку по итогам января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В список попали белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко, казахстанка Елена Рыбакина, полька Магда Линетт, американка Джессика Пегула, швейцарка Белинда Бенчич и китаянка Чжу Линь.

Напомним, главным достижением Елены Рыбакиной в январе стал выход в финал Australian Open, где она уступила Арине Соболенко — 6:4, 3:6, 4:6. Для Рыбакиной это был второй финал турнира Большого шлема после её прошлогодней победы на Уимблдоне. Следующим турниром Елены станет Abu Dhabi Open, который пройдёт с 6 по 12 февраля в столице ОАЭ.