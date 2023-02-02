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  • Елена Рыбакина номинирована на "Лучшую теннисистку месяца"
ktf.kz Сегодня, 05:19
172
Сегодня, 05:19
172
Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина номинирована на "Лучшую теннисистку месяца"

Популярный Twitter-аккаунт о теннисе Relevant Tennis предложил своим подписчикам выбрать лучшую теннисистку по итогам января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В список попали белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко, казахстанка Елена Рыбакина, полька Магда Линетт, американка Джессика Пегула, швейцарка Белинда Бенчич и китаянка Чжу Линь.

Напомним, главным достижением Елены Рыбакиной в январе стал выход в финал Australian Open, где она уступила Арине Соболенко — 6:4, 3:6, 4:6. Для Рыбакиной это был второй финал турнира Большого шлема после её прошлогодней победы на Уимблдоне. Следующим турниром Елены станет Abu Dhabi Open, который пройдёт с 6 по 12 февраля в столице ОАЭ. 

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#теннис #Елена Рыбакина
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:19
172
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