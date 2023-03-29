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Twitter/@Елена Рыбакина Сегодня, 04:37
113
Сегодня, 04:37
113
Фото: Twitter/@Елена Рыбакина

Елена Рыбакина добилась уникального достижения

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина добилась уникального достижения в сезоне, сообщают Это произошло после выхода в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz. 

Рыбакина стала первой теннисисткой, сделавшей 10+ эйсов в трех матчах подряд в этом сезоне.

Напомним, в 1/8 финала Miami Open казахстанка в двух партиях обыграла бельгийку Элизе Мертенс, занимающую 39-ю строчку рейтинга WTA. В этой встрече Рыбакина десять раз подала на вылет. В двух предыдущих играх она записала на свой счет 14 и 12 подач на вылет соответственно.

Кроме того, Елена обновила личный рекорд, одержав 11-ю победу подряд. Это самая продолжительная серия в карьере Рыбакиной на уровне WTA. Ранее она добивалась двух серий из семи побед кряду.

Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, впервые в карьере вышла в 1/4 финала Miami Open. Ее следующей соперницей станет 24-я ракетка мира итальянка Мартина Тревизан.

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Сегодня, 04:37
113
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