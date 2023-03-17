Елена Рыбакина добилась исторического достижения на "Мастерсе" в США

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка и 10-я ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В четвертьфинальном матче чемпионка Уимблдона-2022 обыграла 76-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 14.

В первом сете Елена смогла выиграть, несмотря на то, что по ходу уступала со счётом 3:5, а в концовке партии отыграла сетбол. За выход в финал престижного турнира первая ракетка Казахстана сыграет с полькой Игой Швёнтек или румынкой Сораной Кырстей.