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  • Елена Рыбакина добилась исторического достижения на "Мастерсе" в США
ktf.kz Сегодня, 08:13
362
Сегодня, 08:13
362
Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина добилась исторического достижения на "Мастерсе" в США

Казахстанская теннисистка и 10-я ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В четвертьфинальном матче чемпионка Уимблдона-2022 обыграла 76-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 14.

В первом сете Елена смогла выиграть, несмотря на то, что по ходу уступала со счётом 3:5, а в концовке партии отыграла сетбол. За выход в финал престижного турнира первая ракетка Казахстана сыграет с полькой Игой Швёнтек или румынкой Сораной Кырстей.

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#теннис #спорт #Елена Рыбакина #США #Мастерс
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:13
362
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