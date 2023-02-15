Электронную очередь внедрят на границе Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном

Электронную очередь внедрят ещё на четырёх пунктах пропуска на границе Казахстана до конца февраля. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передаёт BaigeNews.kz.

Система создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн бронирования CarGoRuqsat АО "Информационно-учётный центр" Министерства финансов РК. Задача сервиса в том, чтобы перевозчики могли заранее забронировать очередь, и она была публичной. Это ускоряет процесс прохождения грузовых машин через границу. Система проверяет заявителя на наличие долгов по налогам, за проезд по платным дорогам, регистрацию тягача и прицепа и так далее.

"Из четырех пунктов пропуска два на границе с Китаем – это "Бахты" (область Абай) и "Майкапчагай" (ВКО). В "Бахты" сервис заработает с 15 февраля, на автопереходе "Майкапчагай" - с 20 февраля. Ранее на казахстанско-китайской границе была внедрена электронная очередь на пунктах пропуска "Достык" и "Нур-Жолы". Другие два пункта пропуска находятся в Мангистауской области. Это "Темир-Баба" - с 22 февраля и "Тажен" - с 27 февраля. Первый на границе с Туркменистаном, второй – с Узбекистаном", - сообщили в КГД.

В системе уже зарегистрировано около 7,5 тысячи пользователей, которыми произведено 84 тысяч операций по бронированию очереди.

По сообщению разработчиков, сервис вскоре дополнят проверкой личности через "Face ID", а также заработает подтверждение личности через банковскую карту - для иностранных граждан.