  • 9 Января, 19:49
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Электрик упал с высоты на предприятии в Экибастузе, мужчина в коме

Сегодня, 19:32
АВТОР
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Иллюстративное фото - pxhere.com Сегодня, 19:32
Сегодня, 19:32
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Фото: Иллюстративное фото - pxhere.com

ЧП произошло на предприятии "Богатырь Транс" в Экибастузе. С высоты упал электрик, мужчина получил серьёзные травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lifepvl.kz.

Расследованием несчастного случая на производстве займётся Управление труда Павлодарской области.

"От работодателя ТОО "Богатырь Транс" поступило сообщение о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью. В настоящее время организовывается расследование несчастного случая", - сообщили в облуправлении.

Мужчина находится в реанимации горбольницы Экибастуза.

"Состояние отца тяжёлое, он в искусственной коме. Диагностировали переломы черепа, височной части и затылочной, кровоизлияние в мозг, отёк мозга, перелом трёх рёбер", - привел слова дочери пострадавшего паблик в Instagram @tipavlo.dar.

Пострадавшему 54 года. Он упал с высоты 2,5 метра.

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