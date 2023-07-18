Экстремальная жара в Кызылорде: службы спасения перешли на усиленный режим работы

Фото: ДЧС Кызылординской области

В Кызылорде за последнюю неделю увеличилось число вызовов скорой помощи. Невыносимая жара усугубила состояние хронических больных, сердечников и гипертоников. Ежедневно в неотложку обращаются более тысячи пациентов. Тем временем из-за высокой температуры часто наблюдаются перебои с электричеством. А жители окраин города вынуждены ждать подачу воды до поздней ночи, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Экстремально жаркая погода в Кызылорде не редкость. За последнюю неделю термометры фиксируют выше +40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Прогнозы синоптиков неутешительные, в ближайшие дни ожидается антициклон.

"С 20 июля вновь на территории области фиксируется жаркая сухая погода, осадков не будет. Аномальная жара накроет регион и будет держаться несколько дней. Ожидается антициклон", - прокомментировала начальник отдела РГП "Казгидромет" Айгерим Жукелова.

Сейчас спасательные службы Кызылординской области перешли на усиленный режим работы. Основная нагрузка у сотрудников скорой помощи. Ежедневно в 103 обращаются более тысячи пациентов. В основном они жалуются на высокое давление, сердечно - сосудистые заболевания и солнечный удар. Специалисты советуют в знойную погоду по возможности оставаться дома и не оставлять детей без присмотра.

"Сейчас на линии выходят дополнительные бригады скорой медицинской помощи. Дефицит машины и соответствующего оборудования нет. За последнюю неделю мы обслужили более 10 тысяч вызовов. Часто у пациентов диагностируется повышенное давление, инфаркт и ОРЗ. Нужно отметить, что ОРЗ часто наблюдается у детей. В такую жару рекомендуем не выходить на улицу до 17:00 часов. Одежда должна быть светлых тонов и свободного покроя. Нужно помнить, что сладкие газированные напитки не утоляют жажду, а наоборот вредят здоровью. Пейте прохладную воду и полностью откажитесь от алкоголя", - советует старший врач станции скорой помощи Кызылординской области Анар Кожахметова.

Фото: Айнур Тулешова.

Сотрудники департамента ЧС тоже следят за безопасностью жителей. На пляжах организованы дежурство и ведутся разъяснительные работы среди населения. С начала года на водоемах области утонули 20 человек, пятеро из них несовершеннолетние дети. По словам спасателей, очень важно соблюдать все меры предосторожности.

"В жаркую погоду нельзя в разгоряченным виде прыгать в холодную воду, могут случиться судороги. Строго запрещается купаться в неустановленных местах, также опасно нырять с катамарана. Каждый отдыхающий должен при себе иметь спасательные средства ", - отметил начальник отдела ЮРАОСО ДЧС Кызылординской области Роллан Абдыкалыков.

Тем временем кызылординцев испытывает на прочность не только жаркая погода, но и коммунальные службы. Из-за высокой температуры часто происходят перебои с электричеством, бытовая техника не выдерживает напряжения. Также жители многоэтажек и окраин города часто жалуются на отсутствие питьевой воды. Свои жалобы и возмущение они публикуют в социальных сетях.

"Мы жители дачного поселка "Сабалақ". Днем воды вообще нет, нет возможности принять душ и охладиться. Приходится ждать поздней ночи, как в старые времена набираем воду во все емкости. Сколько это еще может продолжаться? Почему мы не имеем возможности пользоваться элементарными благами цивилизации", - говорит жительница "Сабалака" Гулсанем Аукенова.

В свою очередь специалисты утверждают, что все жалобы жителей не остаются без внимания. Коммунальные службы работают в две смены.