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Экспорт угля сократился в Казахстане

Сегодня, 17:15
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gov.kz Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: gov.kz

В текущем году Казахстан экспортировал 18,3 млн тонн угля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

По информации МИИР, основными угольными месторождениями, обеспечивающими население углем, являются Шубарколь комир (Карагандинская область), Каражыра (Абайская область) и Майкубен-Вест (Павлодарская область).

"За 7 месяцев в стране добыто около 61,7 млн тонн угля. Из них для энергетической отрасли отгружено 36,8 млн тонн, для коммунально-бытового сектора – 3,9 млн тонн. При этом, экспорт угля сократился до 18,3 млн тонн", - говорится в сообщении ведомства.

В целях предварительного обеспечения населения углем была разработана специальная дорожная карта. Данный документ направлен в акиматы регионов и городов республиканского значения.

"Несмотря на то, что за прошедшие отопительные сезоны твердое топливо было планово отгружено в соответствии с потребностями населения, в отдельных регионах были зафиксированы случаи дефицита угля.

Это произошло из-за "серого" экспорта в соседние государства. В связи с этим, в целях сохранения стабильности рынка введен запрет на вывоз угля автомотранспортом сроком на 6 месяцев", - отметил заместитель председателя комитета индустриального развития Турар Жолмагамбетов.

По предварительным данным Жолмагамбетова, объем потребления угля составит около 9,1 млн тонн.

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