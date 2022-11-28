Экспорт товаров из Казахстана в Россию вырос на 15,1% в 2022 году

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Рост экспорта связан с увеличением поставок металлургической продукции: урана, оксидов и гидроксидов алюминия, цинка необработанного, ферросплавов.

За девять месяцев 2022 года торговля между РК и РФ составила 18,4 миллиардов долларов США, что на пять процентов больше аналогичного периода предыдущего года (17,5 миллиардов долларов). Такие данные привёл в своем выступлении на пленарном заседании XVIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает BaigeNews.kz.

Российская Федерация выступает одним из стратегических торгово-экономических партнеров Казахстана и продолжает лидировать в импортных поставках в Казахстан с долей 36%, это 12,4 миллиарда долларов США, - сказал С. Жумангарин.

Он также отметил, что, по оценкам экспертов, Казахстан имеет возможность нарастить объемы экспорта в Россию по 180 товарным позициям на сумму порядка одного миллиарда долларов.

В разрезе регионов наиболее активно торговые отношения с Россией развивают Абайская, Улытауская, Павлодарская и Костанайская области, чей товарооборот достиг 2,7 миллиардов долларов. В целом доля торговли приграничных областей во внешнеторговом обороте России и Казахстана за шесть месяцев 2022 года составила 37,7%, или 4,4 миллиардов долларов.

Сегодняшний форум подтверждает особый характер двусторонних отношений между нашими странами, являясь ежегодной площадкой, которая позволяет обозначить взаимный курс сотрудничества. В этом контексте ставка, сделанная на приграничное сотрудничество, безусловно, себя оправдала, — сказал вице-премьер РК.

Справка: По итогам 2021 года товарооборот между Казахстаном и РФ составил 24,6 миллиардов долларов, что на 31,2% превышает показатели 2020 года (18,8 миллиардов долларов).

Напомним, сегодня в Оренбурге состоялся форум межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией. В первой половине дня прошли панельные сессии участников и экспертов.

Во второй половине дня состоялось Пленарное заседание Форума с подключением Глав государств по телемосту из г.Москвы.