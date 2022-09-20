Экспорт и цены на зерно растут, виды на урожай хорошие - статистики

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Экспортные цены на пшеницу и зерносмеси выросли на 10% за месяц и сразу на 32% за год. Сам экспорт вырос на 3% в натуральном выражении и сразу на 40% — в стоимостном.

По итогам января–июля 2022 года из Казахстана на экспорт отправили 3,3 миллиона тонн пшеницы и зерносмеси на миллиард долларов США. Рост в натуральном выражении составил 3,2%, в денежном — 40,4%, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Большая часть продукции была отправлена в страны СНГ: 2,3 миллиона тонн — на три процента больше, чем годом ранее. Наибольшие объёмы экспортировали в Узбекистан (полтора миллиона тонн), Таджикистан (416 тысяч тонн) и Туркменистан (217,9 тысячи тонн).

В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, отправили миллион тонн пшеницы — на 3,6% больше, чем годом ранее. Здесь лидером стал Иран: 458,9 тысячи тонн, годовой рост — на 34,2%. В топ-3 стран также вошли Афганистан (267,3 тысячи тонн) и Италия (151,2 тысячи тонн).

В августе этого года среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило 145,2 пункта — на 2,1 пункта ниже июльского показателя, но всё ещё на 14,8 пункта выше уровня августа 2021 года. В августе международные цены на пшеницу упали на 5,1%, показатель продолжил снижаться третий месяц подряд, что обусловлено улучшением условий для урожая, особенно в Канаде, США и РФ. Также сыграли роль сезонное увеличение предложения в странах северного полушария, где продолжаются уборочные мероприятия, и возобновление экспорта из черноморских портов Украины после более чем пятимесячного перерыва.

В 2022 году посевная площадь под пшеницу составила 12,9 миллиона га — на 0,2% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе самые высокие показатели традиционно наблюдались в Акмолинской области: 4,1 миллиона га, плюс 2,8% за год. В тройке лидеров также оказались Костанайская (3,5 миллиона га, минус 3%) и Северо-Казахстанская (2,4 миллиона га, плюс 0,2%) области.

Уборочная кампания в Казахстане в разгаре, зерно дешевеет, сообщает Хабар24. Тонну пшеницы, ещё в июле стоившую около 180 тысяч тг, на рынке продают за 130–135 тысяч тг.