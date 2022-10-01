Эксперты проанализировали недавние поездки Токаева по регионам

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Публицист и политический аналитик Никита Шаталов считает, что во время поездок Президент Казахстана показывает своё видение справедливого Казахстана, а политолог Данияр Ашимбаев - что президентские поездки по регионам и встречи с общественностью можно рассматривать и как старт предвыборной кампании, и как прямое общение с населением. Об этом эксперты пишут в своих Telegram-каналах, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечает аналитик Никита Шаталов, главными информационными поводами прошедшей недели в стране стали поездки Токаева в регионы. Он посетил Туркестан, Шымкент, Абайскую область.

"Везде прошли встречи с местным гражданским обществом. Полагаю, президент совершит ещё как минимум пять таких поездок, во время которых расскажет о своём видении развития государства и отдельных областей (а по сути – макрорегионов) на ближайшие годы. Во время каждой встречи Токаев объясняет своё видение Справедливого Казахстана. Этот концепт постепенно обрастает конкретным содержанием и станет с высокой вероятностью основным в его президентской программе. Сейчас основная задача главы государства в том, чтобы пересобрать единство в стране. Не под крылом лидера, но под лозунгом "мы разные, но равные" – у нас одна родина, одно гражданство, одни цели", – считает аналитик.

Эксперт уверен, что дискутировать можно вокруг того, как мы этих целей достигаем, но базово всеобщее процветание и гражданский мир нужны всем.

"Собственно говоря, отсюда и исходит лозунг: "Отанымыз – бір, мемлекетіміз – бір, халқымыз – бір! Сондықтан әрқашан бірге болайық!". На фоне того, что происходило в России вчера, становится ещё более очевидно, что турбулентное время кончится не скоро. Чем сильнее будет эскалация в регионе, тем больше нам будет нужна консолидация различных сил вокруг идеи гражданства. Должно быть неважно – какое твоё этническое происхождение, из какого ты региона, какие у тебя политические взгляды. Гражданская религия у всех одна – мы казахстанцы, которые не хотят быть поляризованными настолько, чтобы нация (а потом и государство) были разделены на несколько частей. И это вопрос не президентской кампании, а национальной безопасности, решение которого ляжет на плечи того, кто победит 20 ноября", - отмечает эксперт.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев поделился своим мнением на этот счёт.

"Президентские поездки по регионам и встречи с общественностью можно рассматривать и как старт предвыборной кампании, и как прямое общение с населением. Токаев посетил за последнее время три региона - Туркестан, Шымкент и Семей и произнес три больших речи. Посмотрим, на что он сделал акценты. Все речи выстроены по единому принципу: региональные проблемы и пути их решения, общенациональные вопросы, международное положение и политика Казахстана", - рассуждает политолог.

По мнению эксперта, что касается второй части, то на этих вопросах эксперт остановился подробнее.