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akorda.kz Вчера, 23:07
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Фото: akorda.kz

Эксперты проанализировали недавние поездки Токаева по регионам

Публицист и политический аналитик Никита Шаталов считает, что во время поездок Президент Казахстана показывает своё видение справедливого Казахстана, а политолог Данияр Ашимбаев - что президентские поездки по регионам и встречи с общественностью можно рассматривать и как старт предвыборной кампании, и как прямое общение с населением. Об этом эксперты пишут в своих Telegram-каналах, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечает аналитик Никита Шаталов, главными информационными поводами прошедшей недели в стране стали поездки Токаева в регионы. Он посетил Туркестан, Шымкент, Абайскую область. 

"Везде прошли встречи с местным гражданским обществом. Полагаю, президент совершит ещё как минимум пять таких поездок, во время которых расскажет о своём видении развития государства и отдельных областей (а по сути – макрорегионов) на ближайшие годы. Во время каждой встречи Токаев объясняет своё видение Справедливого Казахстана. Этот концепт постепенно обрастает конкретным содержанием и станет с высокой вероятностью основным в его президентской программе. Сейчас основная задача главы государства в том, чтобы пересобрать единство в стране. Не под крылом лидера, но под лозунгом "мы разные, но равные" – у нас одна родина, одно гражданство, одни цели", – считает аналитик.

Эксперт уверен, что дискутировать можно вокруг того, как мы этих целей достигаем, но базово всеобщее процветание и гражданский мир нужны всем. 

"Собственно говоря, отсюда и исходит лозунг: "Отанымыз – бір, мемлекетіміз – бір, халқымыз – бір! Сондықтан әрқашан бірге болайық!". На фоне того, что происходило в России вчера, становится ещё более очевидно, что турбулентное время кончится не скоро. Чем сильнее будет эскалация в регионе, тем больше нам будет нужна консолидация различных сил вокруг идеи гражданства.  Должно быть неважно – какое твоё этническое происхождение, из какого ты региона, какие у тебя политические взгляды. Гражданская религия у всех одна – мы казахстанцы, которые не хотят быть поляризованными настолько, чтобы нация (а потом и государство) были разделены на несколько частей. И это вопрос не президентской кампании, а национальной безопасности, решение которого ляжет на плечи того, кто победит 20 ноября", - отмечает эксперт.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев поделился своим мнением на этот счёт.

"Президентские поездки по регионам и встречи с общественностью можно рассматривать и как старт предвыборной кампании, и как прямое общение с населением. Токаев посетил за последнее время три региона - Туркестан, Шымкент и Семей и произнес три больших речи. Посмотрим, на что он сделал акценты. Все речи выстроены по единому принципу: региональные проблемы и пути их решения, общенациональные вопросы, международное положение и политика Казахстана", - рассуждает политолог.

По мнению эксперта, что касается второй части, то на этих вопросах эксперт остановился подробнее.

"Президент сказал буквально следующее:

В Туркестане - "В новом обществе, которое мы строим, на первом месте должен быть человек труда. Потому что патриотизм – это, прежде всего, предприимчивость и трудолюбие. Из пустых слов ничего не выйдет. Наши граждане должны в первую очередь заботиться о своих семьях и детях. Им нужно зарабатывать на жизнь своим трудом и усердием... Великий Абай предложил казахскому обществу концепцию "совершенного человека". Совершенный человек – это человек, которого отличает содержательное бытие, глубокое мировоззрение, широкий кругозор и трудолюбие. Ведь источник всех успехов – честный труд, предприимчивость и ответственность".
 
В Шымкенте - "Важно сохранить согласие народа. Источник благополучия – наше единство. Эти слова имеют глубокий смысл. Благополучие означает экономику, а единство – политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри".

В Семее - "Ядром этой работы становятся такие ценности, как высокая культура, передовые знания и честный труд. "Разум, доброта, упорство, скромность и труд", к которым призывал Хаким Абай, должны стать ориентирами для подрастающего поколения", - цитирует Главу государства эксперт, отмечая ключевые ценности - единство, трудолюбие и образованность.

"Интересно, что Токаев акцентировал внимание на "Совершенном человеке" по версии Абая, перезапуская одновременно забытые, заброшенные, но крайне нужные тезисы о социальной модернизации и отказе от иждивенчества", - добавил эксперт.

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#политика
Журналист
Вчера, 23:07
115
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