Эксперты рассказали о возможных рисках при покупке китайских автомобилей

Китай по-прежнему в числе лидеров по поставкам автомобилей в Казахстан. Так, по данным первого кредитного бюро РК, за 5 месяцев 2023 года в страну из КНР было завезено более 16 тысяч авто, что больше чем за аналогичный период прошлого года. И судя по количеству китайских марок на улицах крупных городов страны, эта цифра будет расти. Корреспондент BaigeNews.kz поговорили с автоэкспертами, и выяснил, стоит ли вкладываться в китайские авто и на что нужно обращать внимание при их покупке.

Председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков считает, что "китайцы" вполне способны выдержать низкие температуры, но при условии, что эти автомобили изначально производились специально для стран с холодными зимами.

"Говоря об адаптации под определенные климатические условия, надо учитывать для какого рынка был произведен автомобиль. Китай – огромная страна, расположенная в нескольких климатических зонах – от субтропической до резко-континентальной. Соответственно автопроизводители учитывают эти особенности при производстве машин, например, для рынка Юго-Восточной Азии. В таких авто будут установлены печи слабой мощности, усиленные кондиционеры. Для российского же рынка, например, авто идут одновременно с мощными печками и кондиционерами", — пояснил Эдуард Эдоков.

Он добавил также, что официальные дилеры автомобильных марок при ввозе машин в страну, по умолчанию учитывают данные особенности. Чего не скажешь о самостоятельных продавцах.

"Если же машины куплена "в серую", то есть не через официального представителя, то не факт, что конкретный автомобиль будет отвечать климатическим условиям того же Северного Казахстана, но в Шымкенте вполне себе прекрасно будет ездить и радовать своего владельца", — сказал эксперт.

Того же мнения придерживается главный редактор казахстанского журнала "За рулём" Алексей Алексеев.

"Не секрет, что большинство новых автомобилей из Китая завозят "серые" дилеры и частные лица. Эти автомобили лишены сервиса и гарантии, но главное – они не подготовлены к климатическим условиям, их комплектации не приспособлены к нашим условиям", — говорит Алексеев.

Так, по его словам, марка Geely официально завозит в Казахстан "европейские версии" своих автомобилей. Они подготовлены к климатическим условиям всех регионов страны. От предназначенных для китайского рынка отличается и комплектация, опции. Таким образом автомобили, завезенные из Китая официальными дилерами, приспособлены к условиям эксплуатации в Казахстане, они поддерживаются сервисом и гарантией по всей территории. Автомобили, завозимые частными лицами и другими компаниями, не обеспечены зимним пакетом, зачастую внедорожным пакетом опций. Качество автомобилей при этом не отличается.

О надёжности говорить рано, но соотношение "цена-качество" решают

Эксперты предупреждают, что в связи с тем, что китайский автопром начал масштабную экспансию на внешние рынки не так давно, а в Казахстане массовый наплыв китайских автомобильных марок наблюдается лишь второй год, то оценить их надежность и качество пока сложно. Это покажет время.

"Через 3-5 лет мы начнем понимать эту статистику, а также остаточную стоимость китайских автомобилей на казахстанском рынке. Пока лично мне неизвестны массовые случаи брака или гниения металла китайских автомобилей. Пользователи в большинстве своем довольны", — заметил Алексей Алексеев.

Китайский автопром за время пандемии совершил полную реинкарнацию. Они скупили многие европейские компании, Volvo, например. Покупали европейских дизайнеров, инженеров, разработчиков. И мы получили привлекательные внешне, напичканные опциями внутри китайские автомобили совсем другого уровня, чем 10 лет назад. По привлекательным ценам. Это породило спрос.

Также на спрос повлиял дефицит всех некитайских автомобильных брендов, который начался в разгар пандемии, в 2020 году. В мире возник дефицит полупроводников для автомобилей. Кризис продолжался вплоть до лета 2023 года, и до сих пор не все бренды работают в полную силу.

"Когда любую машину нужно ждать в очереди от 6 месяцев до 4 лет покупатели шли в автосалоны, где представлен ассортимент "китайцев". Сейчас там эти автомобили всегда в наличии. Здесь можно строить теории о природе происхождения дефицита", — предположил эксперт.

Представитель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков утверждает, что казахстанцы сейчас охотно пересаживаются на электрокары, причем чаще всего именно на китайские.

"Казахстанцы за китайские "электрички" платят с удовольствием. Цена на них приемлемая, а по качеству, функционалу, дизайну они уже превосходят американские, европейские, японские аналоги. В этом плане китайские автомобили, можно сказать, впереди планеты всей с учётом того, что сегодня Китай производит больше всего электрических автомобилей в мире", — говорит Эдоков.

Что касается автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, то, по мнению Эдуарда Эдокова, пока они у нас не так популярны.

"Да, наблюдается рост их количества на дорогах, но всё же они не так популярны, как электромобили. В последние 10 лет они сделали серьезный рывок. Если в прошлом году объём продаваемых китайских авто в Казахстане составлял порядка 5% от общего количества, то по итогам этого года эта цифра достигла 10, а то и 15%", — считает он.

Совет эксперта

Рынок китайского автопрома активно развивается — сейчас там автопроизводителей гораздо больше, чем в любой другой стране. Всего их более 80, тогда как в Казахстане на слуху не более десяти самых известных.

Эксперт Эдуард Эдоков дал рекомендации, которые могут пригодиться тем, кто только присматривается к китайскому автопрому.

- желательно выбирать китайские авто известных брендов, которые завозятся в Казахстан, избегая экзотических брендов, коих в Китае множество;

- следить за трендами на рынке, не лениться смотреть обзоры и читать рейтинги автомобилей;

- сравнивать цены и условия приобретения у официальных дилеров и свободных продавцов. Нередко "официалы" предлагают выгодные условия рассрочки, скидки, дополнительные "плюшки" в виде бесплатных комплектующих к автомобилю, подарков, бесплатного сервисного обслуживания и тд. Вполне возможно, что автомобиль в салоне обойдется куда выгоднее, чем у неофициального продавца.

- китайские автомобили – это не инвестиции. Вряд ли через 5-7 лет эксплуатации его можно будет продать дороже, как это бывает например автомобилями японской или немецкой марки;

- заранее поинтересоваться есть ли в вашем городе официальный сервисный центр, в котором в дальнейшем можно будет обслуживать авто;