Отрасль сжимается: эксперты рассказали что будет с ценой на муку в Казахстане

Несмотря на ростущий спрос на альтернативные виды муки, цены на пшеничную не снижаются. Эксперты назвали причины роста цен на муку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт экономических исследований.

Как отметила старший эксперт Центра республиканских исследований Айгерим Аманжолова, страны Центральной Азии остаются наиболее реальным экспортным направлением для мукомолов республики, так как логистические расходы значительно увеличивают себестоимость реализуемого товара. Привлекательным является рынок сбыта муки в Китай: 1,7% в доле импорта, высокая платежеспособность и географическая близость.

"Однако есть один весьма негативный фактор - таможенный тариф в размере 65% делает практически невозможными поставки казахстанской муки, только если ситуация с тарифом не улучшится", - отметила эксперт.

По её словам, Казахстан находится практически в самом центре материка и такое географическое положение может быть очень выгодным, однако без должной поддержки от государства цена на муку может оказаться непривлекательной, ведь стоимость переработки серьезно увеличивает себестоимость.

"На сегодняшний день мощности республики по переработке задействованы не более чем на 30%. При увеличении объёма переработки есть потенциал к снижению себестоимости за счет уменьшения доли постоянных расходов на тонну готового продукта. При пересмотре политики субсидирования расходов на переработку, возможно увеличить экспорт в число ближайших стран-импортеров, с большим потенциалом: Грузию, Азербайджан, Иран, Сирию, возможно даже в Гонконг, а также в дальнейшем возможно развивать экспорт в как в Европу, так и в другие страны", - отмечает Аманжолова.

По данным акиматов областей, в 2023 собрано 11,4 миллиона тонн пшеницы. Урожай оказался хуже, чем в 2022 году - 16,4 миллиона тонн и 2021 году - 11,8 миллиона тонн. 2023 год выдался непростым для агрономов - жатва затянулась из-за дождей, длившихся в зерновом поясе с конца августа до середины сентября.

"Это привело к прорастанию неубранного зерна, а также большому проценту пшеницы с низким числом падения. Такое зерно не подходит для переработки в муку. Вполне ожидаемым будет рост цен на муку в Казахстане и в этом году. Конечно, себестоимость муки складывается из многих факторов", - отмечает эксперт.

Также она отметила, что перерабатывающая отрасль постепенно сжимается: в 2010 году в Казахстане работали 483 мукомольных комплекса, осталось около 260. Мукомольные предприятия сообщают, что у них идет сокращение производства. Примерно на 10-20% в год.