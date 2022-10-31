Эксперт: "Не поддерживать ни одного из кандидатов президентских выборов - право гражданина"

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Теперь избиратели смогут выказать "легальный протест" всем кандидатам, поскольку в избирательных бюллетенях будет доступна графа "против всех".

Впервые инициативу о введении новой графы озвучил Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу Казахстана 21 сентября 2022 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Армана Токтушакова, графа "против всех" расширит электоральные возможности избирателей, а также позволит учитывать разные мнения.

"Гражданам будет предоставлен инструмент для выражения альтернативной позиции на выборах – если ни один из политиков не устраивает избирателя, у него появляется легитимный способ проголосовать против предлагаемых кандидатур. Тем самым, запускается новая демократическая практика, которая будет способствовать тому, чтобы граждане могли более точно выразить свою позицию во время голосования. Новация станет ещё одним шагом в сторону демократизации выборного процесса и в целом элементом системных политических реформ Президента", - считает политолог.

Политолог акцентировал внимание на том, что нововведение принималось вместе с уменьшением порога для прохождения партий в Мажилис с 7 до 5%, а также введением прямых выборов сельских акимов. Именно на выборах сельских акимов впервые стало возможно голосовать против всех. Применение такой же нормы на выборах Президента, по мнению Токтушакова, говорит о последовательном характере применяемой новации. Отныне графа "против всех" включается в избирательные бюллетени всех уровней.

"В-третьих, несмотря на то, что графа "против всех" не влияет на итоги голосования и не будет учитываться при подсчёте голосов, это, тем не менее, позволит отразить весь спектр реальных общественные настроения. Так, высокий уровень голосования "против всех" будет косвенно свидетельствовать о недоверии к альтернативным кандидатам. В то же время это станет показателем недовольства к власти в целом. По сути, таким образом, речь идет о внедрении формы "легального протеста", демонстрирующего не только отношение к кандидатам на пост президента, но и в целом к проводимой политике", - добавил он.

Важно отметить, что для альтернативных кандидатов важным будет набрать больше голосов, чем в пункте "против всех". Как известно, помимо Касым-Жомарта Токаева, в президентской гонке примут участие еще 5 кандидатов: Жигули Дайрабаев (партия "Ауыл"), Мейрам Кажыкен (содружество профсоюзов "Аманат), Каракат Абден (РОО "Нацальянс соцработников"), Салтанат Турсынбекова (РОО "Қазақ аналары – дәстүрге жол"), Нурлан Ауесбаев (ОСДП).

"Таким образом, можно говорить о появлении у альтернативных участников президентской кампании "нового условного оппонента", с которым они будут в определенной мере соревноваться. В результате, для всех кандидатов важным представляется качественно усилить агитационную работу с электоратом, чтобы забрать голоса "против всех" в свою пользу", - убеждён политолог.

Следует отметить, что по закону "О выборах РК", голоса "против всех" учитываются при подсчёте явки избирателей, но не при подведении результатов выборов.

"Ранее, в экспертном сообществе озвучивалось мнение о том, что на результаты предыдущих выборов определённое воздействие оказывало отсутствие пункта "против всех" в избирательных бюллетенях. Теперь, этот пробел устранён – электоральная картина должна стать более полной и развернутой. В целом, введение графы "против всех" является важным элементом демократических преобразований, показателем усиления плюрализма мнений и возможности легитимного выражения альтернативной позиции на выборах", - заключил Арман Токтушаков.

В свою очередь, другой казахстанский политолог Талгат Калиев считает, что введение графы "против всех" простимулирует пойти на выборы тех граждан, кто в предыдущие годы по разным причинам старался их бойкотировать.

"Сейчас такие люди получают возможность проголосовать против всех. В любом случае, это повысит явку и обеспечит представленность всех голосов. Вместе с тем, это повышает уровень демократизации избирательного процесса", - сказал Талгат Калиев.

С тем, что введение графы "Против всех" позитивно скажется на избирательной активности казахстанцев, согласна и руководитель Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

"Выборная система считается демократической, когда она обеспечивает всем своим гражданам возможность волеизъявления: каким бы оно ни было. До принятия данной поправки в Конституционный Закон "О выборах", как люди выражали свое недовольство? Они либо портили бюллетень, либо просто игнорировали выборы. А ведь выборы – это инструмент формирования легитимных органов власти. Поэтому введение графы "против всех" даёт возможность преодолеть эту проблему. Считаю, это очень правильная инициатива, которая соответствует всем международным стандартам. Я точно знаю, что такой опыт есть в Швеции, Финляндии, Испании. Данная поправка расширяет возможности всех избирателей в выражении свей воли на выборах. Это право гражданина – не поддержать ни одного из кандидатов и зафиксировать свою позицию. Думаю, это тоже простимулирует избирателей прийти на выборы и воспользоваться своим законным правом при голосовании", - рассказала эксперт.

Нововведение также позволит показать реальное отношение граждан к проводимым выборам и кандидатам предвыборной гонки.