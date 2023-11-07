Эксперт дал прогноз по ситуации с корью в Казахстане

В очередном прямом эфире на BaigeNews.kz поговорили с экспертом об эпидситуации кори в Казахстане. Обсудили такие вопросы как: причины появления кори в Казахстане, меры предосторожности, прогнозы. Гость эфира: Альберт Аскаров руководитель отдела Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)