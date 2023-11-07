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  • BAIGENEWS

Эксперт дал прогноз по ситуации с корью в Казахстане

Сегодня, 11:32
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Эксперт дал прогноз по ситуации с корью в Казахстане Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32
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В очередном прямом эфире на BaigeNews.kz поговорили с экспертом об эпидситуации кори в Казахстане. Обсудили такие вопросы как: причины появления кори в Казахстане, меры предосторожности, прогнозы. Гость эфира: Альберт Аскаров руководитель отдела Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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